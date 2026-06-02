El nudo definitivo de Merce Mend para colgar tu hamaca que "se deshaga súper fácil"

El buen tiempo y la proximidad de la temporada estival multiplican el uso de hamacas en jardines y zonas de exterior, una práctica que habitualmente deriva en nudos problemáticos y difíciles de desatar. Para solucionar este contratiempo, la creadora digital gallega Merce Mend ha presentado una alternativa técnica de cabuyería mediante un nudo de liberación rápida. Este método garantiza una fijación totalmente segura bajo tensión, pero permite un desmontaje inmediato sin necesidad de tijeras ni esfuerzos manuales excesivos.

El error común del nudo de zapato

La fijación de elementos de descanso en árboles o soportes suele resolverse de manera errónea. La presidenta de Saiyans FC explica que el uso del clásico "nudo de zapato" genera problemas estructurales y estéticos al someterse a peso. El objetivo de la propuesta técnica es sustituir estos amarres ineficaces por variantes profesionales que incluyan siempre un chicote libre. Este extremo es el que garantiza que el sistema "se pueda zafar muy fácilmente" cuando sea necesario retirar la instalación de cara al almacenaje o los cambios meteorológicos.

La ejecución paso a paso del cote

La preparación del amarre requiere pasar el cabo por detrás de la estructura del árbol, dividiendo el cabo entre el chicote izquierdo y el derecho. La creadora detalla los pasos mecánicos precisos para conformar la estructura: "Con la mano derecha vamos a hacer un cote", señala, especificando la importancia crucial de "darle la vuelta" y comprobar visualmente que el cabo "pase por debajo" para asegurar el anclaje inicial. Posteriormente, con la mano contraria se realiza un primer lazo introduciéndolo directamente por el centro del espacio generado.

Tensión máxima y desmontaje instantáneo

El cierre del sistema se ejecuta mediante un segundo lazo aplicado sobre el chicote restante, introduciéndolo en el bucle previo para conformar de manera definitiva el nudo corredizo. La gran ventaja operativa de este diseño radica en su comportamiento bajo carga física. El mecanismo permite aplicar "muchísima fuerza", logrando que la estructura se apriete de forma proporcional a la tensión recibida, impidiendo que el sistema se deshaga de manera accidental. Sin embargo, al mantener liberado el chicote de seguridad, el usuario solo necesita tirar fuertemente de él para conseguir que "el nudo se deshaga súper fácil" y de forma inmediata.