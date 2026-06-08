El remedio casero sin químicos para decir adiós a las avispas en tu terraza

Con la llegada del calor y las comidas al aire libre, las avispas vuelven a ser una molestia recurrente en terrazas, jardines y barbacoas. Frente a los insecticidas convencionales, cada vez más personas recurren a soluciones caseras. Una de las más populares consiste en quemar café molido para generar un humo que, según la creencia extendida, mantiene alejados a estos insectos.

El procedimiento consiste en colocar café molido seco en un recipiente resistente al calor, prenderlo con un mechero y dejarlo humear lentamente cerca de la zona donde se detecta su presencia. El humo resultante, similar al de una varilla de incienso, es el supuesto agente repelente.

Qué dice la ciencia sobre los compuestos del café

La base química del truco reside en los compuestos volátiles que se liberan al quemar café. Análisis por cromatografía de gases han identificado hasta 39 compuestos orgánicos volátiles distintos en muestras de café tostado, entre los que destacan furanos, cetonas, aldehídos y pirazinas. Las pirazinas son compuestos heterocíclicos volátiles que actúan en la naturaleza como señal olfativa para repeler depredadores, y encuentran aplicación en pesticidas e insecticidas.

Sin embargo, no existe hasta la fecha un estudio científico específico que haya probado de forma controlada la eficacia del humo de café molido como repelente de avispas. Lo que sí está documentado es que los insectos de esta familia son sensibles a determinados compuestos volátiles. Una investigación publicada en la revista Insects, que evaluó 66 muestras distintas, concluyó que algunos aceites esenciales y compuestos naturales como el terpinen-4-ol o el isopulegol mostraron una repelencia significativa contra avispas del género Vespula, y que los compuestos volátiles tienen efectos opuestos sobre estos insectos según su concentración y el contexto en que son percibidos.

Alternativas con mayor respaldo

Entre los remedios naturales con más evidencia disponible destacan ciertos aceites esenciales. Los compuestos con mayor actividad repelente frente a avispas identificados en estudios incluyen la mentona, el linalool, el terpinen-4-ol, el citral, el eugenol y el timol, presentes en plantas de la familia de las labiadas como la menta, la salvia o el orégano.

Otros métodos domésticos habituales, como el uso de objetos reflectantes o la colocación de alimentos dulces como cebo en zonas alejadas de la mesa, carecen igualmente de evidencia científica sólida, aunque su uso está muy extendido. El truco del café quemado, pese a no haber sido validado en condiciones experimentales, sigue siendo uno de los más populares por su bajo coste, facilidad de uso y la ausencia de productos químicos.