El error que muchos cometen al elegir destino para las vacaciones de verano

Cada verano se repite la misma pregunta en muchos destinos: ¿cuándo un lugar deja de ser atractivo por culpa del turismo? Sobre esa cuestión ha reflexionado Jesús Alcoba en El Rincón del Pensamiento de Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde ha analizado los límites entre una experiencia turística agradable y la sensación de saturación que cada vez perciben más viajeros.

El director creativo de La Salle Campus Madrid, Jesús Alcoba, ha partido de una idea aparentemente contradictoria. "Cuando un sitio es muy turístico no nos gusta, pero cuando es muy poco turístico tampoco nos gusta", ha señalado. Según explica, los visitantes buscan autenticidad, pero también ciertos servicios y comodidades que hacen más agradable el viaje.

La frontera entre lo auténtico y lo artificial

Para Alcoba, una de las claves está en la autenticidad. Muchos destinos terminan ofreciendo experiencias que parecen locales, pero que en realidad podrían encontrarse en cualquier parte del mundo. "Lo disfrazado de local", resumió al recordar cómo encontró en España un producto que había comprado como recuerdo exclusivo durante un viaje a Hawái.

A su juicio, esa pérdida de identidad es una de las primeras señales de que un destino empieza a parecerse demasiado a otros.

Cuando el turismo lo invade todo

El segundo factor es la saturación. No solo afecta a quienes visitan un lugar, sino también a quienes viven en él. "Una pregunta es cuándo un sitio es demasiado turístico para el turista y otra cuándo el sitio donde vivo se está volviendo demasiado turístico", explicó.

Durante la conversación también surgió el impacto económico que puede tener la llegada masiva de visitantes, tanto en el precio de los viajes como en el coste de vida de determinadas zonas.

Alcoba considera que el desafío está en encontrar un punto intermedio entre desarrollo turístico y conservación del entorno. Ni un destino completamente vacío ni uno convertido en un escenario para las fotografías.