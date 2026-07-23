Seis de cada diez españoles acude a los restaurantes para socializar

Casi el 60% de la población española afirma que la principal razón por la que decide ir a un restaurante es socializar, por delante de otros motivos como probar algo nuevo o no cocinar, según la última encuesta elaborada por Restalia, grupo propietario de marcas como 100 Montaditos, junto a Ipsos sobre hábitos de consumo y socialización en restauración.

El estudio confirma que el restaurante ocupa un papel central en la forma en la que los españoles se relacionan, disfrutan de su tiempo libre y comparten momentos con otras personas. La compañía señaló que esta conclusión refuerza el lanzamiento de Social Food, el nuevo movimiento impulsado por Restalia para reivindicar la mesa compartida como espacio de conexión real frente al auge del consumo individual, la comida preparada y las soluciones funcionales. Con este concepto, Restalia pone en valor una forma de entender la restauración basada en compartir, conversar y disfrutar en compañía.

La encuesta confirma una clara preferencia por socializar en estos entornos. El 98% de los españoles valora mucho o bastante el tiempo de calidad con otras personas cuando come fuera, y la compañía aparece prácticamente al mismo nivel que la comida como uno de los factores más importantes de la experiencia.

En concreto, cuando se pregunta qué es lo más importante al comer fuera, la comida es mencionada por el 65% de los encuestados y la compañía por el 62%, muy por delante de otros factores como el precio. El dato refleja que la restauración no se entiende solo desde el producto, sino desde el contexto en el que se consume.

Los resultados de la encuesta muestran que el restaurante se posiciona claramente como un espacio social vinculado al disfrute, la compañía y la experiencia. Los resultados reflejan que el consumo doméstico y las soluciones preparadas responden, sobre todo, a dinámicas de conveniencia, mientras que el restaurante conserva su fuerza como disfrute compartido.

Social Food

Ante este escenario, Restalia impulsa Social Food como una respuesta a las nuevas dinámicas sociales y de consumo. En un momento en el que la rapidez, la conveniencia y el consumo individual ganan terreno, el grupo reivindica el papel de la restauración como un espacio de comunidad, cercanía y disfrute colectivo.

"Social Food nace para poner en valor algo tan sencillo y tan esencial como comer juntos. Los datos muestran que los españoles siguen queriendo salir, compartir mesa y disfrutar en compañía, algo que siempre ha sido parte fundamental de la esencia de Restalia y 100 Montaditos desde hace más de 25 años", señaló José María Capitán, fundador y ceo de Restalia.

Este movimiento se apoya en la propia identidad del grupo y en marcas como 100 Montaditos, cuya propuesta ha estado desde sus orígenes vinculada a la variedad, el precio accesible y el consumo compartido. Sus formatos pensados para probar, combinar y compartir reflejan una forma de entender la restauración como experiencia social.