La AEMET constata alteraciones en la radiación durante el eclipse

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que registró oscilaciones en los niveles de radiación solar durante la fase del eclipse total del pasado 12 de agosto, si bien no apreció cambios "significativos ni generalizados" en las temperaturas debido a la corta duración del fenómeno y a la hora tardía en la que se produjo.

Los análisis se llevaron a cabo utilizando tres estaciones meteorológicas recién renovadas de la red de contaminación de fondo (EMEP/VAG/CAMP), ubicadas en áreas alejadas de fuentes de contaminación: Els Torms (Lleida), O' Saviñao (Lugo) y Campisábalos (Guadalajara), todas ellas situadas dentro de la franja de totalidad.

En dos de estas tres ubicaciones, la AEMET apreció con claridad en las gráficas el desplome de la radiación global durante el ocultamiento del sol y su posterior recuperación. La única excepción se dio en Els Torms (Lleida), donde el sol se puso escasos minutos después de completarse la totalidad.

En cuanto a los valores térmicos, el informe concluye que no se produjeron las caídas de entre 2 y 5 ºC documentadas en otros eventos astronómicos. "Ocurrió poco antes de que el sol se pusiera sobre el horizonte, un momento en el que ya no tiene tanta relevancia en la temperatura de la superficie como puede ser a mediodía o primeras horas de la tarde", ha argumentado la AEMET, recordando además que la fase de totalidad duró menos de dos minutos en los puntos de máxima ocultación.

Pese a la ausencia de descensos drásticos, los meteorólogos sí detectaron anomalías puntuales en la evolución de las temperaturas. Al superar la fase de totalidad, las curvas térmicas mostraron una pequeña meseta en la que el mercurio dejó de descender al ritmo habitual. En estaciones como la de O' Saviñao (Lugo) y la de Burgos se llegó a registrar incluso un ligero repunte térmico tras el paso de la sombra, aunque el organismo pide tomar estos datos "con cautela" debido a las diferencias en las condiciones meteorológicas respecto a días previos.

La AEMET ha avanzado que futuros estudios analizarán el impacto del fenómeno en el resto de la red de estaciones. Asimismo, ha señalado que el próximo eclipse total de 2027 ofrecerá una oportunidad óptima para profundizar en estos cambios meteorológicos, ya que la fase de totalidad alcanzará hasta cuatro minutos de duración en puntos como Ceuta y Melilla y tendrá lugar en horas cercanas al mediodía.