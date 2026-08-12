El eclipse total de Sol sume a media España en una profunda oscuridad histórica

España se ha convertido este miércoles en el epicentro astronómico del planeta. Un histórico eclipse total de Sol ha sumido en una sobrecogedora y profunda penumbra a más de la mitad del territorio nacional, regalando una estampa inédita en la Península Ibérica desde hace más de un siglo, cuando tuvo lugar el último fenómeno de estas características en 1912.

La franja de totalidad —el trayecto exacto donde la Luna ha bloqueado por completo la luz solar para revelar la majestuosa atmósfera y corona del astro rey— ha barrido el país de oeste a este al coincidir con el atardecer. En total, trece comunidades autónomas se han visto abrazadas por la sombra lunar: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

El espectáculo, que no era visible desde la Europa continental desde el año 2006, ha ofrecido sus mejores condiciones de observación precisamente en suelo español. Al encontrarse el Sol muy bajo sobre el horizonte en el momento álgido, la contemplación del evento ha exigido contar con una vista completamente despejada hacia el oeste.

De Galicia a Baleares

Los primeros en sumergirse en la penumbra han sido los habitantes de Galicia. En La Coruña, la fase de totalidad ha quedado registrada entre las 20:27 y las 20:28 horas, alcanzando su punto culminante a las 20:28:13. A partir de ese momento, la franja de oscuridad ha avanzado rápidamente cruzando la Península. Los últimos en despedir el fenómeno astronómico han sido los observadores de las Islas Baleares, con su momento cumbre cerca de las 20:32 horas.

El periodo de mayor duración de la fase total —aproximadamente un minuto y 40 segundos de oscuridad absoluta— se ha vivido a lo largo de un eje privilegiado que ha comprendido Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y el sur de Aragón.

Por su parte, en grandes urbes como Madrid o Barcelona no se ha llegado a la penumbra absoluta, aunque sus ciudadanos han sido testigos de un eclipse parcial muy avanzado, de entre el 80% y el 90% de ocultación solar.

El primero de una cita de tres años

Este inolvidable hito astronómico inaugura una era inédita para los aficionados a la astronomía en nuestro país: se trata del primero de los tres eclipses solares que atravesarán la geografía española de manera consecutiva entre 2026 y 2028, situando a España en la primera línea de la observación astronómica mundial.