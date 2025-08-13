Tres menores detenidos en Burgos por grabarse intentando quemar a un indigente: "Vamos a quemar unos panchos"

La Policía Nacional ha detenido en Miranda de Ebro (Burgos) a tres menores por dos ataques incendiarios: uno contra un hombre sin hogar que dormía en la calle y otro contra el puesto ambulante de una vendedora durante las fiestas locales. En ambos casos, los agresores se grabaron en vídeo mientras actuaban y proferían comentarios burlones y racistas.

Ataque en la estación de autobuses

El primer suceso ocurrió en la madrugada del 22 de abril, cuando un indigente que dormía cerca de la estación de autobuses fue víctima de un intento de quema. Según el testimonio de la víctima, dos jóvenes se acercaron con una caja de cartón preparada con papeles y rociada con líquido inflamable, la prendieron fuego y la arrojaron sobre él.

Un testigo corroboró que los autores manipularon el cartón antes de lanzarlo. El hombre perdió su saco de dormir y manta, pero no sufrió heridas graves. La Policía les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de odio por aporofobia.

Incendio durante las fiestas

El segundo episodio tuvo lugar el 9 de junio, durante las fiestas de San Juan del Monte. En esta ocasión, los dos menores implicados en el primer ataque actuaron junto a un tercero para incendiar el puesto ambulante de una vendedora de origen peruano.

La propietaria denunció que, mientras dormía en su furgoneta frente al puesto, escuchó ruidos y descubrió que las llamas consumían su negocio. El fuego, que provocó pérdidas de más de 35.000 euros, puso en riesgo la vida de las personas que dormían en la zona.

Comentarios racistas y detenciones

En el segundo ataque, los autores también se grabaron pronunciando frases como "vamos a quemar unos panchos" o "vamos a matarlos", lo que ha llevado a los investigadores a añadir la agravante de odio por racismo.

La Brigada Local de Policía Judicial identificó a los tres menores y los puso a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que ha ordenado su ingreso inmediato en un centro de internamiento.