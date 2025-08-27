Investigan la muerte violenta de un subinspector de policía retirado en Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte de Adelino L.M., un subinspector de la Policía Nacional retirado, cuyo cuerpo fue hallado este lunes en su domicilio de Riba-roja de Túria (Valencia) con claros signos de violencia. La principal hipótesis apunta a un homicidio a golpes, aunque será la autopsia la que confirme las causas del fallecimiento.

El aviso lo dio un familiar del fallecido pasadas las 18.00 horas del lunes. Al llegar al domicilio, los agentes del Equipo de Policía Judicial de Riba-roja de Túria encontraron la vivienda revuelta y con documentación esparcida por el suelo. En el interior, el cuerpo del subinspector retirado, de 60 años, presentaba evidentes signos de agresión.

La primera inspección del lugar estuvo a cargo de los agentes locales de Policía Judicial, pero la gravedad del caso motivó que la investigación pasara al grupo de Homicidios de la Guardia Civil. También se desplazaron al inmueble especialistas en Criminalística del laboratorio de la Comandancia de Valencia para realizar la inspección ocular y recoger vestigios que puedan llevar hasta el autor o autores.

Investigación en marcha

Fuentes del instituto armado han confirmado que la vivienda fue precintada para preservar los indicios y que las pesquisas se han reanudado este martes. La Guardia Civil ha comenzado a recopilar información sobre la vida personal y profesional de la víctima con el objetivo de identificar posibles móviles y esclarecer lo sucedido.

La investigación se encuentra abierta y se mantiene bajo secreto, a la espera de que las diligencias iniciales permitan concretar el alcance de la agresión sufrida por el subinspector retirado y las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento.

El cuerpo del agente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde este martes se le practicará la autopsia. El examen forense será el encargado de confirmar si la muerte se produjo a consecuencia de una paliza, como apuntan los primeros indicios.