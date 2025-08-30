Aparece un cadáver flotando en el río Duero

A primera hora de este pasado jueves, específicamente a las 08:47 horas, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de un cuerpo flotando en el río Duero a su paso por Zamora. El cadáver se encontraba a unos 40 metros de la orilla, en las inmediaciones del Hospital Provincial.

Inmediatamente, el 112 movilizó un amplio dispositivo de emergencias. Se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias, a la Policía Nacional, a la Policía Local de Zamora y a los Bomberos de Zamora, que finalmente procedieron al rescate del cuerpo sin vida.

En el lugar también se personaron efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, cuyo personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de entre 40 y 50 años de edad. La investigación ya está en marcha para esclarecer las circunstancias de la muerte y proceder a la identificación del fallecido.