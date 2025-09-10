¿Se acabará el mundo el próximo 23 de septiembre?

El pastor sudafricano Joshua Mhlakela ha asegurado que el fin del mundo está cerca. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a CettwinzTV, que se ha hecho viral y va camino del medio millón de visitas. "El rapto está sobre nosotros, estén listos o no", ha advertido.

Según ha relatado el religioso, Jesús se le apareció y le dijo que vendría "pronto". Tan pronto como que podría ser este mismo mes, coincidiendo con la Fiesta de las Trompetas o Rosh Hashaná, que da paso a los "diez días de arrepentimiento" y marca el inicio del Año Nuevo judío.

Se conmemora la creación del hombre y —según la tradición hebrea— Dios evalúa si la humanidad merece un año más de vida terrenal. Por lo tanto, es una fecha de gran significado para los judíos. En 2025, arrancará con la caída del sol del 22 de septiembre.

Por ese motivo, se ha dado un valor profético a las palabras del pastor sudafricano. "Vi a Jesús sentado en su trono y pude oírlo muy alto y claro", ha afirmado en CettwinzTV. "El 23 y 24 de septiembre de 2025 volveré a la Tierra", asegura que le habría anunciado Jesús.

El llamado "rapto" del que habla el religioso hace referencia a la resurrección y el regreso del hijo de Dios para llevarse a sus "elegidos", tanto los vivos como los que murieron en Cristo, para estar con él en el paraíso y evitarles los siete años de "tribulación" (caos, sufrimiento y castigo).

El 23 de septiembre, encaja

Se da la circunstancia de que el estadounidense Jonathan Cahn —rabino judío y escritor mesiánico conocido por su novela 'El Heraldo'— considera probable que la venida del Mesías se produzca coincidiendo con la Fiesta de las Trompetas.

Es coherente, según explica en el video que publicó el el pasado 3 de septiembre —que ya ha pasado de las 300.000 visualizaciones— en el que analiza la explicación de la inminente llegada del "rapto" que se ha hecho viral.

"Un evento como el rapto o la segunda venida del Mesías podría estar vinculado a fiestas judías, ha argumentado, "porque la primera venida del Señor y otros eventos importantes ocurrieron en días festivos judíos".

Por otra parte, hay una gran número de pasajes de la Biblia que relacionan las trompetas con la llegada del Señor o el fin del mundo. No obstante, Cahn rechaza marcar una fecha concreta en el calendario e invita a los creyentes a que, sin más, estén preparados para cuando se produzca.

