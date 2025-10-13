Hallan a un octogenario muerto en el congelador de su residencia de ancianos

Un hombre de 83 años con demencia ha sido encontrado muerto dentro de una cámara frigorífica en una residencia de ancianos en el estado de Florida, Estados Unidos, según han confirmado las autoridades del condado de Pasco. El fallecido, William Eugene Ray, era un veterano de la Marina estadounidense y residía desde mayo en el centro The Waverly Assisted Living and Memory Care, en la localidad de Trinity, tras mostrar un deterioro cognitivo progresivo.

Fue la hija del fallecido, Kristen Spencer, quien se percató de su ausencia al consultar una cámara instalada en la habitación de su padre. Según ha explicado al canal Fox 13, revisó las grabaciones el 26 de septiembre y comprobó que Ray había salido de su habitación alrededor de las 00:30 horas de la madrugada y no había regresado.

Tras la alerta, el personal del centro localizó el cuerpo sin vida del anciano dentro del congelador industrial de la residencia. La Oficina del Sheriff del condado ha confirmado que fue necesaria la intervención de los bomberos, quienes trasladaron al hombre a un centro médico donde solo se pudo certificar su fallecimiento.

No hay indicios de delito

En su informe preliminar, las autoridades han señalado que no existen indicios de delito y apuntan a un accidente como causa probable del fallecimiento. "La información inicial sugiere que el incidente fue accidental y no se sospecha actividad criminal", ha indicado un portavoz de la Oficina del Sheriff.

La residencia ha mostrado su pesar por lo sucedido y asegura que está colaborando con la investigación. En declaraciones recogidas por el medio People, los responsables del centro han afirmado que se trata de "un hecho sin precedentes" en sus años de funcionamiento y que están "profundamente entristecidos por esta trágica pérdida".

Una vida dedicada al servicio militar y a su familia

Ray, conocido como "Gene" por sus allegados, ingresó en la Marina de Estados Unidos tan solo 17 años y se retiró tras 36 años de servicio. Posteriormente trabajó en una empresa de topografía y en el Departamento de Transporte en Bartow, también en Florida.

Su hija ha explicado que en los meses previos al suceso su estado de salud había empeorado y, aunque al principio no había habido problemas en la residencia, sí empezaron a surgir algunas señales de preocupación. "Pusimos nuestra confianza en el centro. Queremos saber cómo pudo ocurrir esto y evitar que le suceda a otra familia", ha lamentado.

Además, ha expresado su inquietud por el hecho de que fue la familia quien detectó su desaparición. "Si no hubiéramos llamado, ¿cuándo lo habrían encontrado?", ha señalado Spencer.

El centro pide no difundir opiniones

En su comunicado, The Waverly ha pedido al público que no publique opiniones anónimas o sin contrastar sobre el incidente. "Estamos orgullosos de la respuesta inmediata y del compromiso de nuestro personal, y reiteramos nuestra confianza en la calidad del cuidado que brindamos", ha declarado la institución.

La investigación sobre el caso sigue abierta, aunque por el momento se descarta cualquier implicación penal.