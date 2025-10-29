Hallan el cadáver en descomposición de un octogenario y detienen al hijo con el que convivía

La Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 46 años en la localidad soriana de Ágreda después de encontrar el cuerpo sin vida de su padre, de 85 años, en el domicilio que ambos compartían. El cadáver ha sido localizado en una terraza de la vivienda unifamiliar situada en la avenida Sor María Jesús de Ágreda, en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo se produjo tras un aviso de los Servicios Sociales, que llevaban semanas intentando contactar con el anciano, del que no se tenían noticias desde hacía tiempo. Según el Heraldo-Diario de Soria, la Guardia Civil actuó por orden de la fiscalía y con autorización judicial, después de que se ordenara el internamiento del anciano, que padecía una discapacidad y no podía tomar esa decisión por sí mismo, al no haberse tenido noticias suyas desde hacía tiempo.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda por la fuerza, encontraron el cuerpo del anciano en la terraza y al hijo en el interior de la casa, momento en el que fue detenido. La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, mientras que el hombre ha sido trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Soria, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial.

Falleció hace semanas

Según el diario Soria Noticias, el octogenario podría haber fallecido hace varias semanas. Los vecinos, que llevaban meses sin verle, han explicado que el hombre presentaba un aspecto de deterioro físico y que tampoco acudía a recoger su medicación habitual en la farmacia, hecho que también alertó a los trabajadores sociales.

La autopsia, que se practicará en las próximas horas, será determinante para esclarecer si el fallecimiento se debió a causas naturales o a una posible muerte violenta.

Conmoción en Ágreda

El suceso ha generado una gran conmoción en Ágreda, un municipio de unos 3.000 habitantes donde la familia era conocida desde hace años. El amplio despliegue policial en la zona ha sorprendido a los vecinos, que no salen de su asombro ante el trágico desenlace de un hombre que era muy querido en el pueblo.

Por el momento, la investigación judicial continúa abierta para determinar las circunstancias exactas de la muerte y si podrían haberse cometido otros delitos relacionados con la falta de atención al anciano.