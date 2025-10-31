Menú

Herido grave un joven de 25 años tras ser atropellado en el centro de Madrid

El joven ha sido trasladado al Hospital de La Paz con un traumatismo craneal, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

Efectivos del SAMUR-Protección Civil acudieron al lugar del atropello. | Emergencias Madrid

Un joven de 25 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este viernes tras ser atropellado por un taxi en el madrileño Paseo de la Castellana, en el tramo correspondiente al número 89, dentro del distrito madrileño de Tetuán, según ha informado Emergencias Madrid en la red social X.

El suceso ha tenido lugar alrededor de la medianoche, momento en el que efectivos del SAMUR-Protección Civil acudieron al lugar del atropello. A su llegada, encontraron al joven con un traumatismo craneoencefálico severo. Los sanitarios procedieron a intubarlo y estabilizarlo en el lugar, antes de trasladarlo en estado grave al Hospital Universitario de La Paz, donde ahora permanece ingresado.

Mientras los servicios de emergencia intentaban estabilizar al joven, el conductor del taxi fue sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas, tal y como indica el protocolo en este tipo de incidentes.

La Policía Municipal investiga lo ocurrido

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Además, los efectivos policiales han regulado el tráfico en la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia durante la intervención.

