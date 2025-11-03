Detenidas una madre y su hija en Granada por prostituir a la menor de la familia de 17 años

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos mujeres –de 34 y 20 años– acusadas de prostituir a una menor de 17 años, hija de la primera y hermanastra de la segunda.

La investigación –desarrollada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y en el marco de la operación 'Tocorón'– ha permitido constatar que ambas habrían obligado a la joven a ejercer la prostitución y, además, a publicitarse en páginas de contactos.

Dos de sus hijas ofrecían servicios sexuales

La investigación se inició a finales de agosto, cuando los agentes detectaron anuncios en una web de contactos con fotografías de una chica que aparentaba ser menor de edad. A partir de esa pista, los investigadores localizaron varios pisos turísticos en Granada que eran utilizados para ejercer la actividad delictiva.

En esos inmuebles se comprobó la existencia de un entramado liderado por una mujer de nacionalidad venezolana de 34 años, que tenía varias hijas e hijastras. Dos de ellas, según la Policía, se dedicaban a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero.

La víctima, menor de edad

Una de las mujeres implicadas, de 20 años e hija adoptiva de la principal sospechosa, tenía anuncios publicados en la web tanto en solitario como junto a una adolescente, cuyo rostro aparecía pixelado. Las pesquisas permitieron identificar a esta última como una adolescente de 17 años, hija biológica de la detenida y hermanastra de la primera.

Según la investigación policial, la menor estaba siendo obligada a realizar servicios sexuales, y los beneficios económicos eran entregados a la madre. Esta mujer, además, ejercía también la prostitución y controlaba la actividad de ambas jóvenes, así como la de una tercera mujer, de nacionalidad colombiana y 29 años.

Ostentación del dinero en las redes sociales

La Policía ha señalado que la presunta responsable del grupo mostraba en redes sociales una ostentación visible de los beneficios obtenidos con la explotación de las tres mujeres. Las publicaciones servían, según los agentes, para presumir de un alto nivel de vida derivado de la actividad ilícita.

Las dos detenidas han sido puestas a disosición judicial por su presunta implicación en delitos de prostitución y corrupción de menores. La víctima ha sido oída en declaración en un entorno protegido, dentro de las medidas adoptadas para garantizar su seguridad.