Arrestado un marroquí tras violar a una chica en su piso de Leganés

22 años tiene la joven venezolana que fue violada el pasado sábado en un piso de la calle San Andrés de Leganés. El presunto criminal es un hombre marroquí de 29 años que cuenta con muchos antecedentes policiales. Según la versión de la víctima, el arrestado consiguió llevarla a su domicilio tras suministrarle drogas, anulando su voluntad y ejecutando posteriormente la agresión. Según ha adelantado el diario El Mundo, fueron los vecinos de la zona los que alertaron a la Policía después de encontrar en la calle a la mujer desnuda, desorientada y en estado de shock. Las autoridades se personaron en la vivienda que indicaba la chica, y allí detuvieron al presunto agresor después de hallar en la casa varias sustancias estupefacientes, además de algunos efectos personales de la joven. Ella fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde se le realizó un examen para detectar la posible presencia de drogas en su organismo. Al arrestado se le imputan los delitos de agresión sexual y lesiones, y ha sido puesto a disposición judicial. La investigación continúa abierta por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Leganés para confirmar la posible sumisión química.