Dos mujeres sorprenden "desnudo y excitado" al albañil que les hacía la reforma

Dos mujeres que compartían un piso de alquiler en Murcia denunciaron que el albañil encargado de la reforma de la vivienda apareció ante ellas "desnudo y excitado" en dos momentos distintos, cada vez en presencia de una de ellas. Según relató una de las jóvenes, el trabajador era plenamente consciente de que ambas se encontraban en la casa el día de los hechos. La información fue adelantada por La Opinión de Murcia.

El primer episodio se produjo cuando una de las inquilinas encontró al obrero dentro de uno de los aseos de la vivienda completamente desnudo. Minutos después, la segunda mujer se topó con la misma escena en el otro baño. La Audiencia Provincial señala en su auto que solo uno de los cuartos de baño carecía de puerta debido a las obras, lo que considera un detalle relevante para valorar el comportamiento del investigado.

Tras acudir a la Comisaría del Carmen, las dos denunciantes ofrecieron versiones coincidentes ante la Policía Nacional. Los agentes de la UFAM procedieron posteriormente a la detención del albañil y redactaron dos atestados trasladados al juzgado de guardia.

La versión del acusado

El trabajador trató de justificar su estado asegurando que estaba tomando un tratamiento "para una afección médica que le tenía el estómago ‘revuelto’ esa mañana, porque además se había tomado un café". Sin embargo, la Audiencia contrapone esta versión con la firmeza de los testimonios de las denunciantes: "las dos insistieron en que ellas no vieron a un señor defecando en esos aseos, sino al albañil completamente desnudo, excitado en ambos casos".

El auto añade que "en principio, debería ser fácil para una mujer conocer el estado de excitación de un varón, por el tamaño y estado de su pene" y destaca también que, según las jóvenes, el acusado tardó "más de diez o quince segundos en cubrirse sus partes genitales, mirando mientras tanto a estas dos señoras".

Corrección judicial

A pesar de la gravedad del relato, el juzgado de instrucción decidió dejar en libertad al investigado sin imponer medidas de alejamiento ni de prohibición de comunicación. La abogada de las denunciantes recurrió esta decisión y la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha corregido ahora a la instructora. El tribunal subraya que no comparte "los argumentos de la juzgadora de Instrucción que denegó la cautelar a favor de las dos denunciantes".

La Audiencia considera que los hechos descritos "podrían tener cabida en un delito básico de agresión sexual, tras la amplia nueva definición de este delito introducida por la Ley Orgánica 10/2022", la conocida ley del solo sí es sí. En su razonamiento, los magistrados señalan que el albañil "obligó a las denunciantes a hacer lo que obviamente indiciariamente no querían, que es observarle desnudo completamente, y mirándolas, en su morada".