Milagroso rescate en Valencia de un niño autista de 10 años tras pasar horas en el mar

Un niño de diez años que permaneció varias horas desaparecido este sábado en el municipio valenciano de Oliva continúa ingresado en el Hospital La Fe de Valencia con pronóstico reservado después de ser rescatado del mar, según han confirmado fuentes sanitarias.

El menor, que se encontraba con su familia en la zona de la playa de Oliva, dejó de ser localizado en torno a las 17:30 horas. Desde ese momento se activó un dispositivo de búsqueda terrestre y marítimo que fue ampliándose conforme avanzaba la tarde y aumentaba la preocupación ante la proximidad del mar.

Fuentes municipales han explicado que, en un primer momento, no existía certeza de que se hubiese adentrado en el agua, por lo que el dispositivo exploró de forma simultánea la playa y áreas próximas con dotaciones especializadas, perros y drones.

Participació anit en dispositiu recerca de menor desaparegut a Oliva, on vam mobilitzar dotació de bombers @BombersValencia, sergent, cap de sector, GERA, 4 brigades forestals BRIFO, barca Consorci , 2 unitats @GVAbforestals. pic.twitter.com/tjehBx5EDv — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) November 30, 2025

En el operativo participaron dos unidades forestales de la Generalidad Valenciana, una autobomba, dos dotaciones y cuatro brigadas del Consorcio Provincial de Bomberos, además del Grupo Especial de Rescate del mismo organismo. Asimismo, la Guardia Civil movilizó a sus servicios Cinológico y Marítimo, mientras que Salvamento Marítimo activó una embarcación y, posteriormente, su helicóptero. También se desplazó una lancha de la Cruz Roja y un equipo sanitario.

El niño fue localizado en el agua

A partir de las 19:00 horas, con el sol ya oculto y la visibilidad disminuyendo, la búsqueda se volvió aún más compleja. Según ha adelantado el diario Las Provincias, el pequeño está diagnosticado con autismo, por lo que cada hora que pasaba aumentaba la inquietud de los familiares y los equipos desplegados.

Finalmente, a las 21:58 horas, el helicóptero Helimer localizó al niño en el agua, inconsciente y a unos 400 metros de la costa, en las inmediaciones del puerto de Oliva. El rescatador descendió para izarlo a bordo, donde se constató que sufría una fuerte hipotermia. Según Salvamento Marítimo, logró recuperar la consciencia durante el traslado, llegando al Hospital La Fe alrededor de las 22:15 horas.

Ayer 18:54 horas, @GVA112 informa a nuestro centro #Valencia de niño desaparecido, última vez visto en playa #Oliva

Bomberos movilizan unidades caninas/drones.

Movilizamos helimer 202: Encuentra al niño inconsciente/hipotermia.

Lleva directamente a hospital. Llega ya consciente. pic.twitter.com/uOPNuExXc5 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 30, 2025

El dispositivo de búsqueda se dio por finalizado en torno a las 22:00 horas, después de la confirmación del rescate. Por el momento, el menor se mantiene ingresado en el centro hospitalario con pronóstico reservado.