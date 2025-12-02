En la calle los cuatro acusados de violar a una mujer bajo sumisión química en Manilva

El Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga), plaza número 3, acordó el pasado mes de octubre libertad para cuatro detenidos por agresión sexual a una mujer ocurrida el 30 de septiembre en la localidad de Manilva tras supuestamente someterla a sumisión química.

Según han indicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para dos de ellos, la jueza acordó sendas medidas de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, apuntando que la causa continúa instruyéndose en dicho tribunal.

Agentes del Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga detuvieron a dos varones por esta supuesta agresión sexual tras la denuncia de la víctima quien relató que se había despertado desnuda y seminconsciente en una playa del núcleo de Sabinillas, en ese mismo municipio, y que tenía evidentes signos de haber sido agredida sexualmente.

Debido a la relevancia del hecho, los agentes del Emume se desplazaron al lugar para auxiliar a la víctima. Al llegar, la mujer se encontraba bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad. Y tras ser tranquilizada por los investigadores, fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida, han informado este martes desde la Guardia Civil en una nota.

Tras la atención médica, la víctima interpuso la denuncia que fue añadida a numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores, quienes afianzaban que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima, la cual se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida.

Los agentes siguieron realizando numerosos análisis de la información recabada que pudieron concretar la participación de dos varones en los hechos, de quienes lograron sus identidades poco tiempo después.

Con todas estas pruebas, y con una autorización previa de la Autoridad Judicial, realizaron sendos registros domiciliarios a los dos individuos, en los que se halló la ropa que vestían cuando cometieron el hecho delictivo. Por tal motivo, se procedió a la detención de estas dos personas por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual.

De igual manera, los investigadores detuvieron a otras dos personas por el encubrimiento del hecho. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga), plaza número 3.