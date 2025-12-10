Hallan un cadáver momificado en un barranco aislado de La Palma

Un cazador encontró en la noche del lunes el cuerpo sin vida de un hombre, en avanzado estado de momificación, en una zona especialmente aislada del municipio de Santa Cruz de La Palma. El descubrimiento se produjo en el barranco de Los Pajaritos, un ramal del barranco del Río, cercano al barrio de Velhoco.

Las primeras informaciones difundidas por Radio Televisión Canaria señalan que el cuerpo apareció en el fondo del cauce, en un paraje sin viviendas cercanas ni senderos transitables. El lugar se caracteriza por su orografía escarpada y por un acceso limitado que requiere desplazamiento por un terreno abrupto. La zona, situada a cierta distancia de las áreas habitadas de Santa Cruz de La Palma, queda fuera de los recorridos habituales de senderistas o vecinos del entorno.

El cazador que realizó el hallazgo alertó de inmediato a los servicios de emergencia tras localizar el cuerpo. La alerta permitió activar un operativo policial que se desplazó hasta el barranco durante la misma noche para iniciar las actuaciones correspondientes.

El dispositivo policial

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron el área para facilitar las primeras labores de inspección. Según los datos facilitados, se encuentran movilizados especialistas del Grupo de Homicidios.

La prioridad de la investigación es ahora identificar a la persona fallecida. La ausencia de documentación y el estado de momificación del cuerpo obligan a recurrir a técnicas forenses para obtener los datos sobre la identidad, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y las posibles causas.