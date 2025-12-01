Hallan el cadáver de una mujer austríaca de 31 años dentro de una maleta en un bosque de Eslovenia

Stefanie Pieper, maquilladora e influencer austríaca de 31 años, desapareció el 23 de noviembre tras regresar a su vivienda en Graz después de una fiesta prenavideña. La joven compartió taxi con una amiga que la dejó en el portal del edificio. A las siete de la mañana, Pieper envió un mensaje de WhatsApp a otra amiga en el que aseguraba haber llegado bien a casa y mencionaba la presencia de "una figura inquietante en la escalera", según informó el medio suizo 20Minuten. Después de ese mensaje no volvió a responder llamadas ni mensajes.

Su ausencia en una sesión fotográfica prevista para ese mismo día —algo poco habitual en ella, según su entorno— llevó a familiares y compañeros a alertar a la policía. El 26 de noviembre, las autoridades de Estiria confirmaron oficialmente su desaparición. Cuando los agentes accedieron al apartamento, encontraron a su perro, un golden retriever llamado Marlow, restos de sangre en el marco de una puerta y, posteriormente, el teléfono móvil de Pieper en unos arbustos cercanos. En la vivienda también se encontraba su exnovio, Patrik M., un portero de discoteca de origen esloveno y de 31 años con quien mantenía una relación intermitente. En ese momento no se consideró que hubiera elementos suficientes para detenerlo.

Primeras sospechas

Vecinos del edificio declararon, según Kleine Zeitung, que el domingo por la mañana escucharon una discusión en la vivienda y vieron al exnovio salir del inmueble con un objeto voluminoso. El análisis de las cámaras de seguridad confirmó que ese mismo día Patrik M. cruzó en coche la frontera con Eslovenia y regresó más tarde. Según la investigación, trasladaba una maleta en el asiento trasero del vehículo.

El 24 de noviembre, la policía eslovena detuvo al sospechoso cerca del casino Mond, en Sentilj, cuando intentaba prender fuego a su Volkswagen Golf rojo, aparentemente para eliminar pruebas. Posteriormente fue extraditado a Austria. En paralelo, las autoridades eslovenas desplegaron un operativo de búsqueda con drones, perros rastreadores y equipos especializados. También registraron propiedades vinculadas a la familia del sospechoso en las cercanías de Maribor. En Austria, la policía arrestó de manera preventiva al hermano y al padrastro del investigado en la cárcel de Graz-Jakomini, aunque ambos fueron liberados después.

Confesión final

Cuando quedó bajo custodia de la policía de Estiria, el detenido comenzó a colaborar tras varias horas de interrogatorio. Según Kronen Zeitung, admitió haber estrangulado a Pieper y accedió a guiar a los agentes hasta el lugar donde había enterrado la maleta que contenía el cuerpo. El cadáver fue localizado en un bosque próximo a Majperk, en el noreste de Eslovenia.

Con la confesión y el hallazgo del cuerpo, los investigadores han podido reconstruir una parte sustancial de los hechos, aunque la investigación continúa abierta. Las autoridades de Austria y Eslovenia siguen trabajando de forma coordinada para aclarar por completo la secuencia de lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Pieper era conocida en redes sociales por sus contenidos de belleza, moda y maquillaje, y contaba con una comunidad amplia de seguidores. Su actividad profesional como maquilladora y creadora de contenido la había convertido en un rostro habitual en el ámbito de la estética en Austria, donde era valorada por su estilo y por la cercanía con la que compartía consejos y experiencias a través de sus plataformas.