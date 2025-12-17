El anestesista francés acusado de 12 muertes proclama su inocencia en el cierre del juicio: "No soy un envenenador"

El anestesista francés Frédéric Péchier ha negado de forma tajante este lunes ser responsable de los envenenamientos que se le atribuyen y ha asegurado ante el tribunal: "No soy un envenenador". Sus palabras han llegado en la última jornada de un juicio que se ha prolongado durante tres meses y que ha sacudido profundamente a la comunidad médica francesa.

Péchier, de 53 años, está acusado de haber provocado de manera deliberada paros cardíacos a 30 pacientes entre los años 2008 y 2017 en dos clínicas de la ciudad de Besanzón, en el este de Francia. 12 de esas personas terminaron falleciendo. La Fiscalía solicita para él la pena de cadena perpetua, con un mínimo de 22 años de cumplimiento efectivo.

Durante su intervención final ante el Tribunal de lo Penal de Doubs, el anestesista ha recordado que lleva casi una década defendiendo su inocencia y ha afirmado haber respetado siempre el juramento hipocrático que realizó al iniciar su carrera médica. El acusado permanece en libertad bajo supervisión judicial y rechaza todas las imputaciones.

Tras escuchar al procesado, el jurado mixto –compuesto por seis ciudadanos y tres magistrados profesionales– deberá deliberar a lo largo de esta semana antes de emitir un veredicto. Los abogados defensores insistieron en que no existe ninguna prueba directa que demuestre la implicación de su cliente en los envenenamientos y, por ello, han solicitado su absolución.

Un "asesino en serie"

Por otro lado, la defensa ha reconocido que se produjeron intoxicaciones en las clínicas donde trabajó Péchier, pero ha subrayado que, tras años de investigación, se ha logrado establecer de forma concluyente quién fue el autor. Además, han criticado la labor de los investigadores, a quienes han acusado de centrarse exclusivamente en su cliente sin explorar otras posibles responsabilidades.

La versión de la defensa choca frontalmente con la tesis de la acusación. El pasado viernes, la Fiscalía describió a Péchier como un "asesino en serie" y sostuvo que fue el único con acceso y oportunidad para cometer los hechos. Según el fiscal Etienne Manteaux, el móvil habría sido desacreditar a colegas con los que mantenía conflictos profesionales, provocando crisis médicas para luego intervenir en las maniobras de reanimación.

De acuerdo con la acusación, los pacientes habrían sufrido paros cardíacos tras la administración de sustancias como potasio u otros productos introducidos en sueros o medicamentos. Entre los casos analizados figura el de un niño de cuatro años que sufrió dos paradas durante una operación rutinaria de amígdalas en 2016 y logró sobrevivir, así como el de varios adultos que no pudieron ser reanimados, incluido un hombre de 53 años fallecido en 2008, cuya autopsia reveló una sobredosis de anestésico.

Más de 70 episodios graves en intervenciones quirúrgicas

En total, los investigadores estudiaron más de 70 episodios médicos graves ocurridos durante intervenciones quirúrgicas. Finalmente, 30 de esos casos –todos ellos registrados en la Clínica Saint-Vincent y la Policlínica Franche-Comté– llegaron a juicio.

Al comenzar el jucio, Péchier concedió una entrevista a una emisora de radio en la que volvió a proclamarse inocente y afirmó que su defensa cuenta con argumentos sólidos. Aunque dijo comprender el dolor de las víctimas y sus familias, aseguró no sentirse responsable de su sufrimiento. Incluso para defender su inocencia, el anestesista ha publicado un libro en el que expone su versión de los hechos.

El caso, calificado por la Fiscalía como inédito en la historia judicial francesa, queda ahora en manos del jurado, que deberá decidir si Frédéric Péchier es culpable de uno de los mayores escándalos médicos del país o si, como él mismo sostiene, ha sido acusado injustamente.