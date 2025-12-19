Herido grave tras caer ocho metros desde un edificio en obras en Chamartín

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido de gravedad tras precipitarse desde una altura de ocho metros mientras trabajaba en un edificio en rehabilitación. El suceso tuvo lugar en el distrito madrileño de Chamartín, según han informado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se produjo en torno a las 16.00 horas de este jueves. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SUMMA 112, que requirieron la colaboración de los Bomberos de Madrid. El estado de las obras, tanto en fachada como en el interior, complicó el acceso de los sanitarios a la víctima.

Tras ser rescatado, el operario fue estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital de La Princesa con un traumatismo torácico. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación tras las primeras pesquisas.