Identifican el cuerpo sin vida de Mateo, el menor de 9 años fallecido tras el naufragio en Indonesia

Las autoridades indonesias han confirmado la identidad del menor cuyo cuerpo fue recuperado este martes después del naufragio ocurrido el pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo. Se trata de Mateo, de 9 años, hijo del exfutbolista Fernando Martín de su anterior matrimonio.

Los equipos de rescate recuperaban ayer el cuerpo sin vida del menor y el casco de la embarcación en la que viajaba la familia valenciana. Se trata del tercer cadáver localizado desde el inicio de las labores de búsqueda.

El hallazgo se produjo tras el aviso de varios pescadores locales, que alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 14:30 horas (hora local indonesia). El cuerpo fue localizado en el norte de la isla de Rinca, a unos 14 kilómetros del punto donde el barco fue visto por última vez antes de hundirse.

Tras esta identificación, el único miembro de la familia que continúa desaparecido es Quique, de 10 años, hijo de Andrea Ortuño, quien logró sobrevivir al accidente marítimo junto a una de sus hijas. Los equipos de rescate mantienen activas las labores de búsqueda después de haber recuperado ya los cuerpos sin vida de un adulto, Fernando Martín, exjugador y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y de dos menores. Las autoridades mantienen el dispositivo para tratar de localizar al último menor de la familia valenciana que viajaba en la embarcación.

La Policía mantiene abierta una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.