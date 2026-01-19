Un niño de 11 años mata a su padre después de que le quitara la Nintendo Switch

Un niño de 11 años ha sido acusado de homicidio criminal en el estado de Pensilvania tras matar presuntamente a su padre de un disparo en la cabeza durante la madrugada del 13 de enero. El suceso tuvo lugar en el domicilio familiar de Duncannon Borough, una localidad del condado de Perry.

De acuerdo con la información publicada por WGAL News 8, los servicios de emergencia recibieron una llamada sobre las 3:20 alertando de la presencia de un "hombre inconsciente" en una vivienda situada en South Market Street. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Douglas Dietz, de 42 años, tendido en la cama del dormitorio principal con una herida de bala en la cabeza.

El disparo durante la madrugada

La esposa de la víctima, Jillian Dietz, declaró a la policía que se encontraba dormida cuando un fuerte ruido la despertó de forma repentina. Aseguró que percibió un olor extraño, que más tarde describió como similar al de los fuegos artificiales. Al intentar despertar a su marido y no obtener respuesta, encendió la luz y comprobó que estaba sangrando abundantemente.

Poco después, el hijo de la pareja entró en el dormitorio gritando: "¡Papá está muerto!". Según el testimonio de los agentes presentes en la vivienda, el menor llegó a decir también a su madre: "Yo maté a papá".

De acuerdo con la declaración jurada citada por WGAL News 8, cuando la policía le preguntó directamente qué había ocurrido, el niño respondió: "Disparé a alguien", admitiendo además que "tenía en mente a una persona concreta a la que iba a disparar", a quien identificó como su padre.

La discusión previa al crimen

La investigación ha determinado que los hechos se produjeron el mismo día del cumpleaños del menor, Clayton Dietz, que había sido adoptado por la pareja en 2018. Según los documentos judiciales, el niño explicó que había pasado un buen día con sus padres, pero que se enfadó cuando su padre le ordenó irse a la cama y le retiró la Nintendo Switch.

Convencido de que la consola había sido guardada en la caja fuerte donde se almacenaban las armas, el menor comenzó a buscarla y encontró la llave. Al abrir la caja fuerte no halló el videojuego, sino un revólver.

La documentación judicial señala que el niño sacó el arma, la cargó con munición, caminó hasta el lado de la cama de su padre, montó el martillo y apretó el gatillo, disparándole mientras dormía. Posteriormente reconoció ante los agentes que estaba "muy enfadado" y que "no pensó en lo que iba a pasar". En otro momento, según declaró su madre, el menor llegó a decir: "Maté a mi padre. Me odio".

Según los registros judiciales revisados por PEOPLE, Clayton Dietz ha sido acusado formalmente de homicidio criminal, se le ha denegado la libertad bajo fianza y permanece recluido en el centro del condado de Perry, a la espera de una audiencia preliminar fijada para el próximo 22 de enero.