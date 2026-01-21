Un conductor novel hace derrapes en una rotonda de Palma con cinco menores sin cinturón

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven español de 18 años, conductor novel, que fue grabado haciendo derrapes en una rotonda con cinco menores dentro del coche y que no llevaban el cinturón.

Los hechos ocurrieron en el marco de un dispositivo de vigilancia para controlar las carreras ilegales y las concentraciones de vehículos, explican las autoridades. Las acciones se realizaron con tráfico en circulación y peatones presentes en la zona.

Los agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) localizaron y grabaron al turismo la noche del pasado 19 de enero, sobre las 22.00 horas en la rotonda de la calle Poima con la calle Quatre de Novembre.

Las maniobras se produjeron con tráfico abierto y con la presencia de peatones en la zona. Al ser interceptado, se comprobó que en el vehículo viajaban seis personas, superando las plazas permitidas. Los cinco acompañantes resultaron ser menores de edad y ninguno de ellos llevaba el cinturón de seguridad, por lo que fueron denunciados.

El conductor fue sancionado con 500 euros y la retirada de seis puntos – al ser novel mantiene dos – por conducción temeraria, y con 200 euros por exceso de ocupantes.