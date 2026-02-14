La Audiencia Provincial de Madrid ha puesto esta semana el foco en uno de los crímenes más sobrecogedores de los últimos años: el asesinato de Don Manuel López Borrajo, un ingeniero jubilado de 90 años que fue estrangulado por el hombre que lo cuidaba desde hacía siete años. El jurado popular declaró ayer culpable, por unanimidad, al acusado de un delito de asesinato y otro de apropiación indebida. La Fiscalía solicita para él la prisión permanente revisable.

La víctima llevaba una vida discreta y solitaria en su piso del madrileño barrio de Carabanchel. Sin hijos ni familiares directos que velaran por él, en 2016 decidió contratar a Jaime Enrique, un cuidador ecuatoriano, para que lo atendiera en su día a día. Durante los primeros años la relación fue buena. El cuidador percibía un salario elevado –2.000 euros mensuales– que enviaba a su esposa, Olga, y a sus cinco hijos en Ecuador.

Con el tiempo, la relación cambió. En 2019, tras varios años trabajando para el anciano, el empleado logró reagrupar a su familia en España. El matrimonio adquirió una vivienda en San Martín de Valdeiglesias gracias, en parte, a una donación de 80.000 euros realizada por el propio Don Manuel. También recibió otros beneficios patrimoniales en vida del jubilado.

Estrangulamiento con el cinturón de seguridad

En 2022, y ante el deterioro físico del nonagenario, ambos acordaron que el anciano se trasladara a vivir con la familia del cuidador. La convivencia no fue sencilla. Don Manuel, cada vez más dependiente, requería atención constante. En uno de sus ingresos hospitalarios llegó a manifestar su intención de trasladarse a una residencia. Esa decisión, de haberse materializado, habría supuesto para Jaime la pérdida de su empleo y de su principal sustento económico.

El 12 de julio de 2023, tras recibir el alta médica, el acusado recogió al anciano en el hospital. Según quedó acreditado en el juicio, lo estranguló con el cinturón de seguridad del vehículo. Después trasladó el cuerpo al trastero de la vivienda familiar, lo introdujo en un bidón de gran capacidad y lo cubrió con cal. Para ocultarlo, construyó alrededor una estructura de madera a modo de mueble.

Durante dos meses, el cadáver permaneció escondido en el trastero. Nadie preguntó por Don Manuel. El acusado continuó utilizando sus tarjetas y disponiendo de dinero de sus cuentas. La Guardia Civil acreditó que extrajo cerca de 100.000 euros tras la muerte. Los investigadores encontraron 60.000 euros en una caja fuerte en su domicilio.

Fue su mujer quien le delató

La clave del caso estuvo en Olga. La esposa comenzó a sospechar por la actitud de su marido y por la ausencia del anciano, a quien creía ingresado en una residencia. Finalmente, Jaime le confesó el crimen. Ella le insistió para que se entregara a la Policía. Sin embargo, no le hizo caso y decidió trasladar el bidón en una furgoneta hasta una finca en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad de una amiga, con la intención de deshacerse del cuerpo. Fue entonces cuando acudió a la Guardia Civil para confesar el crimen cometido por su marido. Los agentes lo detuvieron en septiembre de 2023 en esa misma finca, donde terminó confesando y arrepintiéndose del crimen.

En la vista oral, el acusado pidió perdón y alegó que actuó "agotado", superado por la carga de los cuidados. Su defensa invocó el llamado síndrome del cuidador quemado, pero la Fiscalía sostuvo que no se trató de un arrebato, sino de un asesinato agravado por la extrema vulnerabilidad de la víctima.

Egea desmiente un crimen improvisado

El periodista de investigación Alfonso Egea ha analizado el caso en el programa de esRadio En casa de Herrero. "Vamos por lo sencillo: es un mentiroso", ha afirmado. A su juicio, la tesis del cuidador desbordado no encaja con los hechos posteriores al crimen. "La parte que no cuenta es que, al menos en todo lo que viene después, hay una planificación clara", ha explicado.

Egea ha subrayado un detalle relevante de la investigación: no se utilizó cal viva para destruir el cuerpo, sino cal de construcción, cuyo efecto es distinto. "No busca que el cadáver desaparezca, sino frenar la descomposición. Eso permite mantener el cuerpo sin que desprenda olor", ha señalado. Para el periodista, la existencia de un bidón de 200 litros y la construcción de un mueble que ocultara su contenido revelan algo más que improvisación. "No es solo esconderlo: es crear una especie de sarcófago para tenerlo dentro de casa durante dos meses mientras se sigue viviendo de sus bienes".

También ha destacado que el acusado no se entregó voluntariamente. "El remordimiento, si lo hubo, fue proyectado a través de su mujer. Él iba camino de Ávila a enterrar el bidón cuando Olga llamó a la Guardia Civil", ha recordado. Para Egea, ese dato desmonta la imagen de un hombre consumido por la culpa.

Prisión permanente revisable

Respecto a la pena solicitada, el periodista considera que concurren los elementos para la prisión permanente revisable: "La avanzada edad y la extrema vulnerabilidad de la víctima, recién salida del hospital, y la mecánica del crimen. No es un mal golpe ni un accidente. Es un estrangulamiento con el cinturón de seguridad. Es un asesinato brutal".

Ahora queda por resolver el frente patrimonial. Egea ha apuntado que, en casos de asesinato con finalidad lucrativa, el beneficio obtenido ilícitamente no puede consolidarse. Sin embargo, ha advertido de que podrían abrirse controversias legales si terceros alegan que actuaron de buena fe respecto a donaciones o ingresos que consideraban legítimos.