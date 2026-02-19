Muere un hombre en Palma tras ser reducido con una táser

Un hombre ha muerto este jueves en Palma por parada cardiorrespiratoria tras ser reducido con un arma de electrochoque por agentes de la Policía Nacional que habían acudido a su domicilio alertados de que estaba destrozando la vivienda, de la que habían huido sus tres hijos.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía, alertados por los vecinos, encontraron al hombre en una actitud muy agresiva y, tras negarse a seguir sus indicaciones y mantener su comportamiento violento, emplearon la pistola eléctrica para reducirlo.

Los hechos han ocurrido de madrugada, en torno a las 04:15 horas, ha informado el Cuerpo de Seguridad, que ha explicado que el fallecido era un hombre de gran corpulencia que ha entrado en parada cardiorrespiratoria tras la descarga del arma táser.

Aunque los agentes le han practicado maniobras de reanimación y han avisado de inmediato a los servicios de emergencias sanitarias para solicitar asistencia y una ambulancia, el hombre, de 47 años, ha muerto antes de ser desplazado a un hospital.

Fuentes conocedoras de la investigación, de la que se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Jefatura de Baleares, han indicado que los tres hijos del hombre, de corta edad, se encontraban en la vivienda y han sido acogidos por una vecina antes de la intervención policial ante el estado alterado y violento del padre.

Los agentes han aplicado el protocolo previsto para casos en los que la reducción directa de una persona agresiva resulta peligrosa, en los que se prevé el uso del arma de electrochoque, han apuntado las mismas fuentes.

En la vivienda hay indicios que apuntan a un posible consumo de drogas por parte del hombre, aunque será la autopsia la que determine las circunstancias concretas que han desembocado en su fallecimiento. La Policía Nacional está revisando las imágenes captadas por el dispositivo táser donde se puede observar que la casa estaba destrozada y llena de sangre.