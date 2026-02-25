El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla ha admitido a trámite una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por un presunto retraso diagnóstico prolongado durante más de cinco años. La familia sostiene que la falta de seguimiento impidió detectar a tiempo un cáncer que resultó letal.

El procedimiento judicial investiga una posible responsabilidad patrimonial del SAS tras el fallecimiento de un paciente de 76 años en agosto de 2024. La reclamación, presentada por el Bufete Sires Abogados, se fundamenta en lo que la familia considera una cadena de omisiones asistenciales pese a la reiteración de síntomas.

42 consultas sin diagnóstico

Según recoge la demanda, el paciente acudió al menos en 42 ocasiones entre los años 2018 y 2024 a centros de la sanidad pública andaluza por un dolor abdominal persistente y molestias digestivas que no remitían. Fue atendido en Atención Primaria, centros de especialidades y en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Macarena.

La familia denuncia que, pese a la reiteración de síntomas y antecedentes médicos relevantes, no se activaron las pruebas diagnósticas de seguimiento que marcaban los protocolos clínicos. En febrero de 2018 se le practicó un TAC con contraste, pero no se programó la colonoscopia de control que le correspondía.

Seguimiento interrumpido

El historial clínico reflejaba que en 2010 se le detectaron pólipos hiperplásicos en el colon y que fue catalogado como paciente de "riesgo medio", lo que implicaba revisiones periódicas. En 2012, se confirmó la presencia de divertículos y pólipos colónicos, pero, según la demanda, la vigilancia se interrumpió en 2018 sin justificación alguna.

Uno de los episodios señalados ocurrió en octubre de 2022, cuando acudió a Urgencias con dolor abdominal generalizado y fue dado de alta con diagnósticos genéricos. Semanas después, en Atención Primaria, no le hicieron nuevas pruebas porque consideraron que ya había sido revisado, algo que la familia interpreta como una posible negligencia en la búsqueda del origen del dolor.

Diagnóstico en fase terminal

El 6 de mayo de 2024, tras acudir nuevamente a Urgencias con dolor severo y estreñimiento, un TAC abdominal reveló un engrosamiento en el colon. La colonoscopia posterior confirmó un adenocarcinoma de colon en estadio IV con metástasis masiva en ganglios, peritoneo, hígado y pulmones.

Ante la imposibilidad de tratamiento curativo, fue derivado a cuidados paliativos y falleció apenas tres meses después. La demanda invoca la figura jurídica de la "pérdida de oportunidad terapéutica", al considerar que un diagnóstico precoz habría cambiado el pronóstico.

Reclamación económica

El procedimiento, amparado en el artículo 106.2 de la Constitución Española, reclama una indemnización de 143.582,28 euros por daños morales y perjuicios derivados del fallecimiento. El juzgado analizará ahora los informes periciales para determinar si existió dejadez de funciones por parte del sistema sanitario andaluz.