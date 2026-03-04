Un casero asesina y descuartiza a un español de 33 años en su vivienda de París

La Policía francesa descubrió en la madrugada el cadáver de un ciudadano español de 33 años en una vivienda de la ciudad de Saint-Denis, en el extrarradio norte de París. Las autoridades galas han procedido a la detención de su casero, un hombre de 50 años, señalado como el principal sospechoso de haber perpetrado este macabro homicidio, tal y como ha avanzado el diario local Le Parisien.

La víctima, originaria de la localidad guipuzcoana de Tolosa, residía desde hacía seis años en el país vecino. Los agentes encargados del caso hallaron el cuerpo desmembrado y localizaron diferentes partes de sus restos esparcidas por varios rincones de la casa de dos plantas que tenía alquilada, situada en el número 9 de la villa Bel Air.

Según han detallado fuentes policiales al rotativo francés, el escenario era dantesco. Los investigadores encontraron una cabeza, que coincidía plenamente con los rasgos de la víctima, en el cuarto de baño de la residencia. Asimismo, localizaron el tronco oculto en una caja de plástico y otros restos biológicos bajo una lona manchada de sangre, además de carne de origen no identificado en el interior de una cacerola.

La voz de alarma

La investigación se inició gracias a la intervención de la tía del fallecido. La mujer, preocupada tras llevar varios días sin recibir noticias de su sobrino, se desplazó personalmente hasta el domicilio. Al comprobar que nadie abría la puerta y constatar que el vehículo del español se encontraba aparcado en las inmediaciones, decidió dar la voz de alarma a las fuerzas de seguridad.

En un primer momento, fueron los efectivos del cuerpo de bomberos quienes se personaron en la vivienda y fueron recibidos por el propietario del inmueble, quien se negó a franquearles el paso. Su actitud cambió drásticamente con la llegada de los agentes, a quienes finalmente permitió el acceso y ante los cuales terminó confesando la autoría de la muerte de su inquilino.

La versión del detenido

En su declaración preliminar, el detenido relató que los hechos se desencadenaron el pasado viernes en el transcurso de una fuerte disputa. Según su versión, durante la pelea propinó un golpe a la víctima que resultó ser letal. Tras el fallecimiento, el hombre tomó la decisión de seccionar el cadáver para deshacerse del mismo. Los agentes se han incautado de un cuchillo de cocina y otros enseres susceptibles de haber sido empleados.

A pesar de la confesión, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis y albergan dudas sobre las intenciones del presunto asesino. El hallazgo de restos biológicos en distintos recipientes ha llevado a las autoridades a no descartar eventuales prácticas de canibalismo, aunque actúan con prudencia frente a esta posibilidad.

Por otro lado, existe un elemento adicional que ha llamado la atención de la policía judicial encargada del caso. Durante el registro, los agentes descubrieron que el sospechoso estaba en posesión del carné de identidad de una tercera persona. Las fuerzas de seguridad tratan ahora de localizar a este individuo mientras continúan interrogando a los vecinos para recabar más datos sobre el detenido.