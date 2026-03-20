El cadáver de un hombre de 47 años, desaparecido desde el pasado 15 de marzo en el municipio murciano de Fortuna, ha sido localizado este viernes en el embalse de La Pedrera, dentro del término municipal de Jacarilla, en la provincia de Alicante. El hallazgo se produjo durante un dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil que se había intensificado en los últimos días.

El desaparecido, de nacionalidad española, fue identificado por un familiar tras el hallazgo del cuerpo. Su pista se perdió en una zona próxima al canal del trasvase Tajo-Segura, lo que llevó a centrar las labores de búsqueda en el entorno de esta infraestructura hidráulica que conecta varias zonas entre las provincias de Murcia y Alicante.

Amplio dispositivo de búsqueda

Desde el momento en que se denunció la desaparición, la Guardia Civil activó un amplio operativo para tratar de localizar al hombre. Los equipos de búsqueda rastrearon durante varios días diferentes puntos del canal del trasvase, incluyendo túneles, acueductos y zonas abiertas cercanas al recorrido del agua.

En el dispositivo participaron también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y personal de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Para facilitar la inspección de determinadas zonas del canal, el organismo hidráulico redujo el caudal del agua, lo que permitió revisar con mayor detalle algunos tramos.

Localización mediante un dron

La localización del cadáver se produjo finalmente este viernes por la mañana gracias al uso de un dron de la Guardia Civil, que detectó el cuerpo en una zona del desagüe que conecta el trasvase con el embalse de La Pedrera.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. No obstante, los primeros indicios recabados por los investigadores descartan, por el momento, tanto una muerte violenta como la participación de terceras personas, a la espera de los resultados que arroje la autopsia.