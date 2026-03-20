Un hombre de unos 40 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en una explotación agrícola del municipio de Totana, en la Región de Murcia. El siniestro se produjo cuando el vehículo volcó y el conductor quedó atrapado bajo la estructura del propio tractor.

Movilización de los servicios de emergencia

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18:43 horas a través de una llamada al teléfono de emergencias 112, en la que se alertaba de que el tractor había volcado en una finca situada en el paraje de Torremocha. Según la información facilitada en la llamada, el hombre se encontraba atrapado bajo el vehículo.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar del accidente se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Totana y una unidad medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que acudieron para atender al herido. A su llegada, los sanitarios comprobaron el estado del conductor, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas tras quedar atrapado bajo el tractor.

Investigación del accidente

Las autoridades investigan ahora las circunstancias en las que se produjo el vuelco del vehículo agrícola. Este tipo de accidentes sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en el ámbito rural, especialmente durante las labores en explotaciones agrícolas donde se utiliza maquinaria pesada.

El suceso ha causado conmoción en la zona, donde este tipo de trabajos forman parte del día a día de numerosos profesionales del campo. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.