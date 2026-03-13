Una mujer de 60 años ha fallecido tras ser aplastada por un palé de 500 kilos mientras ayudaba a cargar mercancía en un camión frigorífico en la localidad madrileña de Loeches. El accidente se produjo cuando el pesado cargamento cayó sobre la víctima durante las maniobras de carga, provocando lesiones incompatibles con la vida.

Un accidente durante la carga del camión

El suceso ocurrió en torno a las 14:26 horas de este viernes en la calle Bronce, cuando los servicios de emergencias recibieron el aviso de que una persona había quedado atrapada bajo una carga. Según las primeras informaciones, la mujer estaba colaborando con otros trabajadores en la carga de un palé con elementos de refrigeración que debía introducirse en el camión.

Durante la operación, realizada con un toro elevador, el palé terminó desplomándose y cayó directamente sobre la víctima. La mujer no manejaba la máquina en ese momento, pero se encontraba cerca del vehículo ayudando en las tareas de carga cuando ocurrió el accidente. Compañeros presentes relataron la rapidez con la que sucedió y la gravedad del impacto, que sorprendió a todos.

Los sanitarios no pudieron salvarle la vida

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada para intentar salvar la vida de la mujer. Sin embargo, tras varios minutos de intervención solo pudieron confirmar el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y un fuerte traumatismo torácico, heridas que resultaron fatales por el impacto de la pesada carga. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la revisión del manejo del palé y la seguridad en la zona de carga del camión. Además, se analizará si se cumplieron todas las normas de seguridad laboral para evitar futuros incidentes similares.