Muere un influencer al lanzarse al mar para rescatar a una mujer arrastrada por las olas

Cuatro personas han muerto en una tragedia ocurrida en la costa de Algarrobo (Chile), después de que varias personas se lanzaran al mar para intentar rescatar a una mujer que estaba siendo arrastrada por el fuerte oleaje.

Según relatan medios locales chilenos, el suceso comenzó alrededor de las 19:00, cuando una mujer que caminaba por el borde costero fue sorprendida por la fuerza del mar y terminó siendo arrastrada por las olas. Su pareja fue la primera persona en intentar socorrerla, pero no logró sacarla del agua. Ante la situación, varias personas que se encontraban en la zona se lanzaron al mar para tratar de ayudar.

Entre ellas se encontraban el influencer gastronómico Benjamín Robert Wood, su padre Norman Ray Wood y su esposa María José Duarte. Sin embargo, el fuerte oleaje complicó rápidamente el rescate y la corriente terminó arrastrando mar adentro a cinco personas.

El resultado fue una tragedia. Según la información difundida por la prensa chilena, cuatro personas fallecieron: el propio Benjamín Wood, de 43 años; su padre, Norman Ray Wood, de 77; su pareja, María José Duarte Ureta, de 47; y la mujer a la que intentaban rescatar, identificada como Patricia del Pilar Bello Labe, de 26 años. Solo una persona logró sobrevivir y fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, donde permanece ingresada.

En el caso de María José Duarte, consiguió inicialmente salir del agua con vida, pero su estado era muy grave y terminó falleciendo horas más tarde en el hospital.

Un referente del sector gastronómico

Benjamín Wood era una figura conocida dentro del ámbito gastronómico chileno. Nacido en el estado estadounidense de Connecticut, llevaba más de una década viviendo en Chile, donde había ganado notoriedad como emprendedor vinculado al mundo de las hamburgueserías artesanales y la cerveza craft. Con el paso del tiempo se convirtió en una referencia dentro del movimiento foodie del país.

Entre sus proyectos más conocidos se encontraba la hamburguesería El Honesto Mike, de la que fue cofundador y que se convirtió en una marca muy popular dentro del circuito gastronómico chileno. Además, impulsaba otras iniciativas vinculadas al sector, como Craftwork Chile, una propuesta centrada en la cultura de la cerveza artesanal y la gastronomía.

En redes sociales también había construido una comunidad considerable. En su cuenta de Instagram acumulaba más de 36.000 seguidores, con quienes compartía recetas, recomendaciones culinarias, maridajes con cerveza y contenidos relacionados con sus negocios.

El mensaje de su hija tras la tragedia

Dos días después del suceso, su hija utilizó la cuenta de Instagram del propio influencer para agradecer las muestras de apoyo recibidas. "Hola a todos, soy la hija de Ben. Muchas gracias por sus mensajes cariñosos y llenos de amor. Mi papá fue uno de los mejores hombres que yo conocía y mi ejemplo a seguir. Él amaba a su familia, especialmente a mí, a mi hermana y a su mujer, infinitamente. Todos les extrañaremos a montones", escribió en una historia acompañada de una fotografía de los tres familiares fallecidos.

En otra publicación temporal, también explicó que en los próximos días informará sobre los detalles del funeral para quienes deseen asistir. Asimismo, pidió a los seguidores del influencer que colaboren en el homenaje a su memoria enviando fotografías: "Por favor, si pudieran mandar fotos chistosas y bonitas de mi papá a esta cuenta, se agradecía".