Un hombre con cáncer terminal asesina al padre de su exmujer

Mathew Thomas Becker, de 61 años, fue encontrado muerto el domingo en una zona boscosa de Eagle River, a las afueras de Anchorage (Alaska), después de haber matado a su exsuegro e intentar asesinar a su exesposa el día anterior. El Departamento de Justicia de Alaska confirmó posteriormente que Becker se suicidó antes de poder ser detenido. El hombre había sido diagnosticado recientemente con cáncer terminal, según señalaron familiares a medios locales.

Los hechos comenzaron en la mañana del sábado 14 de marzo frente al salón de belleza que regenta su exmujer en Anchorage. Según los documentos judiciales, la mujer llegó al establecimiento para abrir el negocio y detectó que la cerradura parecía haber sido manipulada, ya que no podía acceder al local. En ese momento vio a Becker dentro de un coche cercano. De acuerdo con su declaración a la policía, el hombre salió del vehículo y comenzó a disparar contra ella mientras huía del lugar para ponerse a salvo.

La mujer logró escapar sin resultar herida y llamó inmediatamente al servicio de emergencias. Durante la llamada expresó su preocupación por su padre, un hombre de edad avanzada que vivía en su vivienda del barrio de Airport Heights. Tras el ataque, Becker abandonó el lugar en su vehículo antes de que los agentes pudieran interceptarlo.

El asesinato del exsuegro

Según explicó el jefe de la Policía de Anchorage, Sean Case, los indicios apuntan a que el sospechoso se dirigió directamente a la vivienda del padre de su exesposa, situada en Alder Drive. "Según las pruebas preliminares, parece que el sospechoso fue a la parte trasera de la casa, disparó un par de veces a través de una ventana de cristal y alcanzó a la víctima, que murió, antes de huir del lugar", señaló Case.

La víctima fue identificada como Romaine Clark, de 87 años. Su cuerpo fue descubierto por unos amigos que habían quedado con él para salir y se preocuparon al ver que no acudía a la cita. "Los agentes fueron avisados por amigos que estaban esperando encontrarse con la víctima y entraron en la vivienda porque él no había salido todavía. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo y nos avisaron", explicó el jefe policial.

Case indicó que el tiempo transcurrido entre la llamada de la mujer alertando de que su exmarido había disparado contra ella en el aparcamiento del salón de belleza y el hallazgo del cadáver de su padre fue de aproximadamente 45 minutos. Tras confirmarse el homicidio, la policía inició un operativo para localizar a Becker, que en ese momento ya estaba siendo investigado por asesinato en primer grado y agresión en tercer grado.

Hallazgo del sospechoso

La búsqueda terminó el domingo por la mañana, cuando el sospechoso fue encontrado muerto hacia las 10:24 horas en una zona boscosa de Eagle River, según informó el Departamento de Policía de Anchorage. El Departamento de Justicia de Alaska confirmó posteriormente que Becker se suicidó antes de poder ser detenido. Con su muerte, la policía considera que la investigación está prácticamente cerrada, aunque los agentes revisarán los últimos detalles del caso.

Familiares del agresor indicaron a Alaska’s News Source que Becker llevaba tiempo viviendo en Arizona tras su divorcio y que era propietario de un club de comedia llamado Chuckleheads en la localidad de Bisbee. También confirmaron que había sido diagnosticado recientemente con cáncer terminal. Según la policía, no existen indicios de que el sospechoso tuviera previsto atacar a más personas.