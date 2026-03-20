Muere una 'streamer' al sufrir un colapso durante una retransmisión en vivo

La influencer china Wang Yefei, conocida en redes sociales como Sister Whang Za, falleció el pasado 9 de marzo tras sufrir un colapso mientras realizaba una retransmisión en directo desde la provincia de Shanxi. La creadora de contenido, de 39 años, emitía uno de sus habituales vídeos de venta de productos cuando comenzó a encontrarse mal ante la mirada de sus seguidores.

Según recogen medios locales como Jimu News, la emisión transcurría con normalidad hasta que, apenas 36 minutos después de su inicio, Yefei empezó a mostrar signos de dolor. En las imágenes se aprecia cómo se lleva las manos a la cabeza y al cuello, al tiempo que advierte a su audiencia de que no se encuentra bien. Minutos después, visiblemente debilitada, pidió ayuda a su equipo para que avisara a los servicios de emergencia.

La escena quedó grabada en directo hasta el momento en que la influencer se desplomó, ante la mirada de quienes seguían la retransmisión en ese instante. La emisión se interrumpió poco después del desmayo, cuando la situación ya era crítica y su equipo trataba de asistirla mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

Çin’de yayın yapan ünlü fenomen Wang Yefei (39), canlı yayında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. • Yefei’nin günde ortalama 11 saat yayın yaptığı ve düzensiz uyuduğu öğrenildi. pic.twitter.com/7ygLt1w6cq — Şahin Özkan (@sahinozkan0) March 16, 2026

Un colapso en plena retransmisión

La creadora fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero los sanitarios no pudieron salvar su vida pese a la rapidez de la intervención. Apenas once minutos después de su ingreso, fallecía a consecuencia de una hemorragia en el tronco encefálico, tal y como informaron también portales como VNExpress International. Posteriormente, una tomografía confirmó la existencia de una hemorragia cerebral masiva.

Aunque no constaba que padeciese ninguna enfermedad diagnosticada, su entorno sí había detectado síntomas preocupantes en los meses anteriores. Su amiga Hua Mei explicó a Red Star News que Yefei sufría frecuentes dolores de cabeza, a los que no daba importancia y que trataba de aliviar con analgésicos. La describió como una persona "trabajadora" y muy centrada en su actividad profesional.

De hecho, su familia le había recomendado someterse a pruebas médicas antes del Festival de Primavera de 2026 para determinar el origen de estos episodios. Según Jimu News, la influencer decidió no hacerlo y optó por restar importancia a unas molestias que, con el paso del tiempo, se habían vuelto recurrentes.

Un ritmo de trabajo prolongado

Wang Yefei se dedicaba a la venta de ropa, alimentos y productos para el hogar a través de plataformas digitales, una actividad que impulsaba mediante retransmisiones diarias en la red social Weibo. Estas emisiones podían prolongarse entre siete y diez horas, en un contexto de gran competencia dentro del comercio en directo en China.

A este ritmo se sumaba un descanso limitado, ya que, según las informaciones disponibles, dormía entre cuatro y cinco horas al día. Una dinámica exigente que, según apuntan distintas fuentes, pudo influir en su desenlace.