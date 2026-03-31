Bodas de conveniencia en Córdoba para la inmigración ilegal

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una trama dedicada a la organización de matrimonios de conveniencia con el objetivo único de facilitar la residencia legal en España a ciudadanos extranjeros en situación irregular. La operación se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras siete, a las que se les imputan delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular.

La investigación se inició a partir de los controles rutinarios de la Policía Nacional sobre los expedientes de regularización por vínculos afectivos. Los agentes detectaron irregularidades en diversos enlaces civiles y parejas de hecho constituidas entre ciudadanos españoles y extranjeros, lo que puso sobre la pista de una red organizada.

Tras las pesquisas, se confirmaron siete matrimonios fraudulentos cuyo único fin era eludir los requisitos de la Ley de Extranjería y obtener de forma ilícita la residencia en España. Uno de los aspectos más significativos de la investigación fue la constatación de que no existía ninguna relación sentimental real entre los contrayentes. En varios casos, la falta de un idioma común entre la pareja obligó a recurrir a terceras personas como intérpretes, evidenciando la ausencia de un proyecto de vida compartido.

Además de los contrayentes, en la trama habrían participado dos profesionales del Derecho. Los indicios apuntan a que estos juristas conocían el carácter fraudulento de los enlaces y colaboraron activamente en la tramitación de la documentación ante la Administración, facilitando así la consecución del objetivo ilícito.

Los detenidos, dos ciudadanos extranjeros, y las siete personas investigadas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional recalca la importancia de estos controles para prevenir el uso fraudulento de los cauces legales y garantizar la correcta aplicación de la normativa de extranjería.