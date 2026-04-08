Desaparece una mujer en Bahamas al caer al mar en plena noche

Una mujer estadounidense permanece desaparecida en Bahamas después de caer al mar durante un trayecto nocturno en lancha junto a su marido. El incidente tuvo lugar cuando la pareja navegaba en una pequeña embarcación auxiliar en aguas del archipiélago de Ábaco, en medio de condiciones meteorológicas adversas que complicaron la travesía.

La desaparecida ha sido identificada como Lynette Hooker, de 55 años y vecina de Onsted (Michigan), quien viajaba con su marido, Brian Hooker, de 58 años. Según la Real Fuerza de Policía de Bahamas, ambos habían salido de un complejo turístico en Elbow Cay y se dirigían de regreso a su yate, denominado Soulmate, cuando la mujer "cayó por la borda", en circunstancias que aún no han sido esclarecidas completamente.

Relato del marido

El relato del marido, recogido por las autoridades, apunta a que las condiciones del mar fueron determinantes en lo ocurrido. Según explicó a la policía, tras la caída "fuertes corrientes la arrastraron posteriormente", hasta el punto de perderla de vista sin poder auxiliarla. El propio Brian Hooker aseguró que la última vez que vio a su esposa, esta nadaba en dirección a la orilla, sin que desde entonces haya vuelto a saberse nada de ella.

A la gravedad de la situación se sumó un problema técnico que dificultó cualquier intento inmediato de reacción, ya que la mujer llevaba consigo el sistema de seguridad del motor de la embarcación, lo que provocó que la lancha quedara sin propulsión poco después. Sin capacidad para maniobrar, el marido se vio obligado a intentar alcanzar la costa remando, en un contexto marcado por el viento y las corrientes en contra.

Según detalló Richard Cook, jefe del Servicio Voluntario de Bomberos y Rescate de Hope Town, el hombre fue arrastrado por la corriente durante varios kilómetros en dirección a Marsh Harbour. "El Sr. Hooker intentó entonces remar, pero los vientos soplaban a entre 18 y 22 nudos y no lograba avanzar", explicó. Finalmente, ya de madrugada, consiguió llegar a tierra, donde encalló la embarcación y atravesó una zona de vegetación hasta alcanzar unos astilleros desde los que dio aviso a la policía.

Operativo de búsqueda

A partir de ese momento, las autoridades de la isla de Ábaco desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales, unidades de la Real Fuerza de Defensa de Bahamas y equipos locales de emergencia. Las labores se prolongaron durante varias horas sin éxito y posteriormente se sumaron medios aéreos de la Guardia Costera de Estados Unidos, que también rastrearon la zona sin resultados positivos.

Con el paso del tiempo y ante la falta de indicios sobre el paradero de la mujer, el operativo ha pasado a una fase de recuperación, mientras la investigación continúa abierta. Entre los aspectos que aún no han sido aclarados figura si Hooker llevaba puesto un chaleco salvavidas en el momento de la caída, un dato que podría resultar relevante para determinar lo sucedido.