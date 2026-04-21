Un incendio declarado durante la madrugada de este martes ha calcinado gran parte de las cocheras del servicio municipal de autobuses urbanos de Burgos.

Según ha informado el Ayuntamiento, el fuego ha afectado de forma directa a las instalaciones, así como a los vehículos municipales estacionados en ellas. En total, 39 autobuses han resultado afectados.

En el momento en que se inició el incendio había seis trabajadores en las instalaciones. Uno de ellos, conductor del servicio, intervino para retirar varios vehículos y evitar que fueran alcanzados por las llamas. Como consecuencia, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos con heridas leves por inhalación de humo.

El incendio ha afectado a gran parte de las dependencias del complejo, especialmente a la cubierta de las cocheras, que ha quedado completamente hundida. De hecho, las oficinas han sido las únicas instalaciones que no han resultado afectadas.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio, que está siendo objeto de investigación.

Un gran incendio calcina las cocheras de autobuses de Burgos y devora 39 vehículos pic.twitter.com/B0xrHQuWqV — Libertad Digital (@libertaddigital) April 21, 2026

Servicios mínimos

A consecuencia del suceso, el Servicio de Movilidad y Transporte de Burgos ha tenido que reorganizar su operativa desde primeras horas de la mañana de este martes. Desde las 05:30 horas se han establecido servicios mínimos para garantizar parte de la movilidad en la ciudad.

Sin embargo, la afectación a la flota ha obligado a suspender varias líneas de autobús. En concreto, han dejado de operar las líneas 7, 9, 10, 15, 20 y 23.

Solicitud de autobuses

Hasta allí se ha desplazado durante la jornada de hoy la alcaldesa Cristina Ayala, que, junto a varios concejales del equipo de Gobierno, ha querido conocer de primera mano la situación. Tras una reunión urgente con los portavoces de los grupos municipales para abordar la situación, ha regresado para hablar con los trabajadores del Servicio, a los que se reubicará en Relaciones Laborales y la Brigada de Obras.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha regresado hace unos minutos a las cocheras incendiadas de Autobuses Urbanos para conocer la última hora y hablar con los trabajadores del Servicio, a los que se reubicará en Relaciones Laborales y la Brigada de Obras pic.twitter.com/ZC37aVNnIM — Ayuntamiento de Burgos (@Aytoburgos) April 21, 2026

En el lugar, la Policía Científica trabaja en las cocheras incendiadas de Autobuses Urbanos para investigar las causas del devastador fuego. Por otro lado, la alcaldesa ha hablado con varios alcaldes de ciudades cercanas para ver la disponibilidad de buses que puedan ser prestados.