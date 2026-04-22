Un perro lobo ataca a una bebé de 22 meses en Toledo

La Policía Nacional investiga el ataque de un perro a una niña de 22 meses. Los hechos ocurrieron el domingo. La menor permanece ingresada en el Hospital Universitario de Toledo, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

Sabrido ha informado de que esta niña sufrió varias lesiones graves con 82 mordeduras como consecuencia del ataque del animal, que pertenece a la raza perro lobo americano, lo que le llevó a ser trasladada en un primer momento al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Posteriormente, dada la gravedad de las heridas, fue evacuada al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresada.

El delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado también que espera que la niña "salga de este incidente sin ningún tipo de secuelas", al tiempo que se ha comprometido a dar más información de lo ocurrido cuando la Policía concluya su investigación.

Más de cien puntos

La familia, en un comunicado publicado por La Voz del Tajo, narra que llevan tiempo con una situación muy complicada con un vecino por un "conflicto socioeconómico de división de empresas", al que en numerosas ocasiones "le habíamos pedido que no dejara a sus perros lobo americanos sueltos por las zonas comunes del jardín". "Nunca hizo caso", denuncia la familia.

El domingo, "en un descuido que aún no sabemos cómo pudo ocurrir", Blanca salió al jardín y "en cuestión de segundos vivimos la peor pesadilla de nuestra vida". "Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo". La familia subraya que "fueron momentos absolutamente desgarradores y de auténtico pánico".

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"Conseguimos sacarla y salimos corriendo al hospital de Talavera. La situación era tan grave que estaban preparados para trasladarla en helicóptero a Toledo, pero por cuestiones de tiempo —se tardaba menos en ambulancia— es el lugar donde finalmente estamos desde entonces", relata la familia de la pequeña.

"Le han tenido que dar más de 100 puntos. La tensión la tenía por los suelos y durante los primeros días han estado luchando por estabilizarla con medicación. Han sido horas y días de muchísima angustia, sin saber cómo iba a evolucionar".

La familia pide rezar por ella

"Gracias a Dios, al increíble trabajo de los médicos y a todas vuestras oraciones, poco a poco ha ido respondiendo. Entre ayer y hoy ha empezado a mejorar: han podido retirarle parte de la medicación porque su cuerpo comienza a reaccionar. Sigue intubada y sedada para centrarse en su recuperación y en ir superando poco a poco todas las heridas", apunta la familia.

Además, tiene dos laceraciones en el hígado que, en principio, no van a intervenir a corto plazo. Los médicos consideran que ahora mismo hay otras prioridades y confían en que puedan regenerarse con el tiempo, aunque la familia desconoce qué ideas tienen.

"Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo. Sabemos que queda un camino largo, muy largo, pero tenemos esperanza en que Blanca es fuerte y va a salir adelante. Os pedimos que sigáis rezando por ella. Cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo", concluye el comunicado.