Herido un policía tras un disparo para repeler el ataque de un perro en un narcopiso

Una agente de la Policía Nacional resultó herida por arma de fuego durante un operativo desarrollado en un inmueble de Leganés relacionado con el menudeo de drogas, después de que un compañero realizara un disparo para repeler el ataque de un perro considerado potencialmente peligroso.

Los hechos se produjeron en la mañana del jueves 8 de enero, cuando varios agentes acudieron a un local situado en la calle Madrid de Leganés ante la sospecha de que en su interior se estaba llevando a cabo la venta de estupefacientes, según ha informado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid a Europa Press.

La presencia de un perro potencialmente peligroso

El dispositivo formaba parte de una actuación policial contra el tráfico de drogas a pequeña escala en la zona. Dentro del local, los policías detectaron la presencia de un perro de una raza catalogada como potencialmente peligrosa.

Ante la sensación de amenaza y con el objetivo de proteger la integridad física de los agentes presentes, uno de los policías hizo uso de su arma reglamentaria para intentar repeler el ataque del animal.

Durante esa actuación, el proyectil rebotó y terminó impactando en una compañera del mismo cuerpo policial. Como consecuencia del impacto, la agente resultó herida por arma de fuego.

Tras el incidente, los servicios sanitarios acudieron al lugar para prestar una primera asistencia a la policía herida, que posteriormente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a la lesión. La agente se encuentra en buen estado y atraviesa una fase de recuperación completa.