Una explosión en un piso de Ibiza deja cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico

La explosión de una vitrocerámica en un piso de un bloque de viviendas en Ibiza ha causado cuatro heridos, dos de ellos en estado crítico, y ha provocado la evacuación preventiva de decenas de vecinos, según han informado fuentes sanitarias y municipales.

El incidente tuvo lugar el martes 22 de abril sobre las 17:15 horas en un edificio que es del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y en el que se estaban realizando remodelaciones. Concretamente, el estallido ocurrió en el número 12 de la calle Sant Vicent de sa Cala.

Dos mujeres ingresadas en la UCI

El Área de Salud de Ibiza ha confirmado que las dos personas en estado crítico son dos mujeres de 45 y 21 años, que ingresaron en la UCI pasadas las 18:20 horas. Un tercer herido, de 23 años, ha permanecido estable en observación en Urgencias, mientras que una cuarta persona, con heridas leves, ha sido trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Desde el IB Salut han detallado que los tres heridos de mayor gravedad serán trasladados a la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia para continuar su tratamiento especializado.

Posible fallo en la instalación

La explosión se produjo cuando se encendió una vitrocerámica recién instalada. Según familiares de los afectados, en el edificio se estaban llevando a cabo obras que incluían la sustitución de electrodomésticos de gas por eléctricos.

Todo apunta a un posible fallo en la instalación como origen del incidente, aunque las causas exactas están siendo investigadas. En el momento de la explosión se encontraban en la vivienda tres de los heridos —madre, hijo y nuera—, mientras que el cuarto afectado es un vecino del inmueble colindante.

Evacuación de vecinos y despliegue de emergencias

El suceso obligó a evacuar a unas 70 personas, residentes en 22 de las 23 viviendas del edificio. Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias del SAMU 061, tres dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Local de Ibiza, así como el alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, y técnicos municipales.

Los Bomberos iniciaron a partir de las 19:20 horas las labores de retirada de escombros, que afectaron tanto al edificio como a inmuebles cercanos, donde se proyectaron materiales de obra.

Revisión de las viviendas y realojos

La Policía Científica, técnicos de la distribuidora de gas Redexis y los bomberos han inspeccionado todas las viviendas para determinar las condiciones de habitabilidad confirmando que el inmueble está "estructuralmente bien". Sin embargo, el Consistorio gestionó varios alojamientos de emergencia en apartamentos de la ciudad para realojar a 36 personas que decidieron no regresar a sus viviendas.

La presidenta del Gobierno Balear, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a los afectados y ha expresado su deseo de una pronta recuperación de los heridos.