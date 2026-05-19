Las claves de Alfonso Egea sobre la sentencia de la "Casa de los Horrores" de Oviedo

El caso de la denominada "Casa de los Horrores" de Oviedo, en el que dos menores fueron retenidos durante años por sus padres en condiciones extremas de aislamiento, ha vuelto al debate público tras conocerse la sentencia. En el programa En Casa de Herrero de esRadio el periodista de investigación Alfonso Egea analizó en profundidad un fallo que ha generado sorpresa por la baja condena impuesta y por la interpretación judicial de los hechos.

Egea comenzó reconociendo la complejidad del caso y la lectura detallada de la sentencia para entender su fundamento jurídico. Según el periodista, el Tribunal da credibilidad a la idea de que los padres actuaron condicionados por un "miedo insuperable" tras la pandemia de covid-19 en Alemania, lo que les llevó a un aislamiento extremo de sus hijos.

"Es un ejemplo muy claro en el que ellos no quieren hacer nada malo para sus hijos, pero son incapaces de hacer nada bueno", resumió. Egea subrayó que, aunque no existía intención de dañar, el resultado fue un claro perjuicio para los menores. "El Tribunal dice que hay un maltrato infantil culposo, no doloso, porque los padres han conseguido transmitir que no quieren hacerles nada malo a sus hijos", señaló.

Maltrato sin intención, pero con consecuencias graves

El periodista insistió en una de las claves del fallo: la diferencia entre querer proteger y generar daño. "El problema es que el Tribunal dice: 'No importa lo que ustedes quieran. Ustedes están haciendo cosas malas para sus hijos, independientemente de cuál sea su deseo'", explicó.

Egea detalló el estado en el que fueron encontrados los menores, con problemas de desarrollo físico y falta de socialización, aunque sin signos de violencia directa. "Esos niños no ven la luz del sol y han tenido un crecimiento irregular de su estructura ósea", recordó. Sin embargo, matizó: "No eran niños golpeados, maltratados, no había estado de inanición".

Para ilustrar el contexto del aislamiento, el periodista citó una imagen clave del caso: una fotografía tomada por una vecina en la que se ve a los niños tras una persiana entreabierta. "Se les ve sonriendo", apuntó, un detalle que el Tribunal utilizó para concluir que no existía un patrón de violencia deliberada.

La decisión judicial

Egea explicó que la resolución judicial se apoya en la idea de que los padres no son peligrosos en el sentido penal estricto, pero sí inadecuados para ejercer la crianza. "El juez lo ha visto: no son buenos padres, pero no porque no quieran, sino porque no saben serlo", afirmó.

Por ello, la condena se limita a dos años y diez meses por maltrato psíquico y abandono, junto con la inhabilitación temporal de la patria potestad. "Tengo que alejar a estos padres de estos niños", resumió el razonamiento del Tribunal.

El periodista destacó la paradoja del caso: la Fiscalía solicitaba 25 años de prisión por detención ilegal, pero esa acusación no ha prosperado. "No les puedo meter 25 años porque no son secuestradores de niños", explicó Egea sobre la decisión judicial.

Un debate abierto sobre la patria potestad

Finalmente, Egea abordó una de las cuestiones más controvertidas del caso: la posibilidad de que los padres recuperen la custodia en el futuro: "El derecho de la patria potestad es muy complicado de doblegar", señaló. "Para retirar una patria potestad la tienes que liar mucho", afirmó.

El caso, concluyó el periodista, refleja una zona gris del derecho donde la intención no siempre coincide con el daño real causado. "Es difícil de entender, pero cuando lo lees en la sentencia te das cuenta de cómo el Tribunal ha llegado a esa conclusión".