La Policía frustra el secuestro de una joven en Málaga

La Policía Local de Málaga ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en el secuestro de una joven de 21 años a la que introdujeron por la fuerza en una furgoneta. Al menos dos de ellas eran familiares de la víctima.

Los hechos han ocurrido este miércoles en torno a las 18:00 en el distrito de Campanillas. El dispositivo policial se activó tras recibir una alerta ciudadana. Tras el aviso, la Policía Local desplegó un operativo urgente para interceptar el vehículo y asegurar a la joven.

Detención ilegal

Una vez detenida la furgoneta, los agentes procedieron a la detención de los cuatro presuntos secuestradores, que han pasado a disposición judicial por su supuesta implicación en una detención ilegal. Por su parte, la víctima se halla en un centro sanitario de Málaga.

La Policía ha abierto una investigación para tratar de averiguar las circunstancias y el trasfondo de los acontecimientos, dado que dos de los arrestados son familiares de la víctima.