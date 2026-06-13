Muere ahogada una niña de 12 años en una playa de Almería

Una niña de 12 años ha fallecido este sábado después de ser rescatada del mar en la playa de Costacabana, en la ciudad de Almería. El suceso ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias y eleva a dos las muertes por ahogamiento registradas en la costa almeriense a lo largo de la jornada. Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía, la alerta se recibió a las 18:55 horas tras perderse el rastro de la menor mientras se bañaba en el agua.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia activaron un operativo en el que participaron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, Salvamento Marítimo, Protección Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y el servicio municipal de playas. Los equipos de rescate iniciaron la búsqueda de la niña y lograron localizarla poco después, procediendo a su traslado hasta la orilla para que pudiera ser atendida por los sanitarios. Una vez fuera del agua, los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de revertir su estado. Sin embargo, todos los intentos resultaron infructuosos y la menor terminó falleciendo. Un portavoz de la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional ha confirmado a EFE la muerte de la niña tras la intervención de los servicios de emergencia.

Dos víctimas mortales

La tragedia registrada en Costacabana se produjo apenas unas horas después de otro ahogamiento mortal ocurrido también este sábado en la provincia de Almería. Una mujer de 31 años perdió la vida en la playa de Los Muertos, situada en el municipio de Carboneras, en unas circunstancias similares a las que han acabado con la vida de la menor.

De esta forma, la costa almeriense ha sumado dos fallecimientos por ahogamiento en una misma jornada. Ambos sucesos tuvieron lugar en distintos puntos del litoral de la provincia y obligaron a la actuación de los servicios de emergencia, que no pudieron evitar el fatal desenlace pese a los esfuerzos realizados para rescatar a las víctimas y tratar de reanimarlas.