Una paciente esparce sus heces en la mesa de un médico en Sevilla por no atenderla de urgencia

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha denunciado un alarmante episodio de agresión registrado en el Centro de Salud Amante Laffón, ubicado en el barrio de Sevilla Este, donde una paciente ha esparcido una muestra de sus propias heces por la mesa de trabajo de un médico tras negarse este a atender sus exigencias fuera de los cauces ordinarios.

Exigía pruebas inmediatas sin presentar urgencia

La paciente acudió al centro solicitando una consulta de atención inmediata sin presentar sintomatología o signos clínicos que justificaran una urgencia médica.

Durante la atención, exigió la realización de una serie de estudios y analíticas, incluyendo el procesamiento de una muestra de heces que no había aportado en su momento programado.

El profesional sanitario que la atendió valoró su estado de salud, determinó que no presentaba un cuadro urgente y le explicó que dichas pruebas no podían tramitarse de manera inmediata. Por ello, le indicó que debía acudir a su médico de referencia en una cita ordinaria.

Tensión, desinfección y denuncia

La reacción de la paciente fue inmediata y violenta, abrió el recipiente que contenía la muestra fecal y comenzó a esparcir el contenido sobre la mesa de trabajo del doctor.

Este acto provocó la interrupción repentina de la actividad en el centro de salud, que tuvo que activar labores de limpieza y desinfección de urgencia para garantizar la salubridad del recinto.

El facultativo agredido tiene previsto presentar una denuncia por las vías oficiales. Por su parte, el Sindicato Médico de Sevilla ha puesto en marcha el protocolo interno (P13) para alertar sobre los riesgos biológicos y la exposición a patógenos que supone el esparcimiento de residuos orgánicos en un entorno sanitario.