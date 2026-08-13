Susto en el hospital de Andújar: encuentran una serpiente bajo la cama de un paciente

Una serpiente apareció el pasado fin de semana bajo la cama de un paciente del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), después de que una profesional del centro alertara de la presencia del reptil en el área de hospitalización. El ejemplar estaba enrollado en el motor que permite elevar el somier y fue retirado con la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El episodio se resolvió sin incidencias asistenciales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía mantiene la comunicación con la dirección del centro para esclarecer cómo pudo acceder el animal a las instalaciones. El hallazgo se produce, además, después de que se localizara otra serpiente en una habitación del mismo hospital unas dos semanas antes.

Fueron los familiares de la persona ingresada quienes advirtieron de la presencia de la serpiente, que se encontraba enrollada en el motor del elevador de una cama hospitalaria. Tras recibir el aviso, los profesionales del centro activaron la intervención correspondiente y solicitaron apoyo del Seprona.

Los servicios generales del hospital y los agentes revisaron las instalaciones para retirar el animal. Según las fuentes citadas en la información facilitada, el Seprona confirmó que la especie localizada no era peligrosa.

La situación generó momentos de tensión entre familiares y trabajadores, aunque finalmente se resolvió sin que se produjera ninguna incidencia relacionada con la atención a los pacientes.

La Consejería de Salud investiga ahora el episodio y mantiene contacto con la dirección del Hospital Alto Guadalquivir para determinar las circunstancias que permitieron la entrada del reptil en la zona de hospitalización.

Otro ejemplar apareció dos semanas antes

El caso no sería aislado, ya que otro ejemplar fue localizado unas dos semanas antes en una habitación del mismo hospital.

En aquella ocasión, fue el personal de seguridad del centro quien retiró la serpiente y la llevó al exterior.

La sucesión de ambos episodios ha llevado a revisar especialmente las zonas exteriores del hospital. Según la información facilitada, en los patios del centro hay presencia de varios reptiles, por lo que se estudia si los animales pudieron acceder desde esas áreas hasta las habitaciones.

La Delegación de Sanidad y la Delegación de Medio Ambiente han mantenido comunicación con la Dirección Gerencia del Hospital Alto Guadalquivir y con los efectivos del Seprona que participaron en la actuación.

La Junta investiga el acceso a las habitaciones

La investigación pretende determinar cómo pudo llegar el reptil hasta una zona destinada a pacientes ingresados y si existe alguna vía de acceso desde el exterior que permita la entrada de otros ejemplares.

La Consejería de Salud considera el episodio una situación puntual ya resuelta y señala que no se produjo ninguna incidencia asistencial. Los responsables del centro trabajan en la revisión de las instalaciones con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse situaciones similares.