Fallece un hombre tras una violenta pelea en un edificio okupado de Cangas

Una violenta disputa en un inmueble abandonado de la localidad pontevedresa de Cangas se ha saldado esta pasada noche con un hombre fallecido y otro detenido como presunto autor de un delito de homicidio. El suceso tuvo lugar en la calle Atranco, un punto crítico conocido por las constantes quejas vecinales debido a los altercados relacionados con la okupación.

Según informaron fuentes de la Policía Local de Cangas, la alerta se recibió en la centralita pasadas las 22:15 horas del sábado. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar tras la llamada de un testigo que alertaba de una fuerte pelea en el interior de la edificación sin terminar.

Al acceder al recinto, los agentes interceptaron a dos varones, ambos de más de 50 años, enzarzados en una pelea física y cubiertos de abundante sangre. Tras proceder a separarlos y reducirlos, los efectivos policiales solicitaron asistencia sanitaria de urgencia dada la gravedad de las heridas que presentaban ambos.

Pese a la rápida intervención de los servicios médicos de emergencia, uno de los implicados entró en parada durante su traslado en ambulancia hacia el centro hospitalario, confirmándose su posterior fallecimiento. El cuerpo de la víctima queda ahora a la espera de la correspondiente autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La Guardia Civil ha asumido la investigación del caso y ha procedido a la detención del otro varón involucrado, a quien se le imputa un delito de homicidio. El arrestado permanece bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Foco de peleas y distribución de droga

El inmueble donde ocurrieron los hechos lleva cerca de cinco años okupado y es considerado por las autoridades y los residentes como un foco habitual de peleas y de droga. Mientras que las estimaciones policiales calculan que una decena de personas residen de manera permanente en la estructura abandonada, las denuncias de los vecinos de la zona elevan la cifra de okupantes habituales hasta la treintena.

Este episodio violento se suma a un historial de intervenciones policiales en la zona. En febrero del año pasado, la Guardia Civil desplegó una importante redada en el mismo edificio tras constatar que funcionaba como punto de distribución de drogas. En aquel operativo se incautaron más de 500 comprimidos de psicotrópicos, metadona y marihuana.