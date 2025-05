Pitos para Sánchez al llegar a Valencia siete meses después de su huida de Paiporta: "Has traicionado a los valencianos"

Siete meses han pasado desde que Pedro Sánchez saliese huyendo de Paiporta tras el enfado monumental de los vecinos, que se vieron desamparados por las instituciones tras la DANA, que sesgó la vida de 228 personas en la Comunidad Valenciana. Siete meses en los que el presidente del Gobierno solamente ha vuelto a la provincia de Valencia para un frío encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por el temporal el pasado mes de enero.

Algo que ha cambiado este jueves, cuando el líder socialista se ha decidido a reunirse con los representantes de varias asociaciones de afectados por la DANA y ha vuelto a pisar la capital del Turia —sin tener previsto en su viaje paradas en los pueblos afectados—. Una maniobra que no le ha servido para recibir el aplauso de los valencianos, al menos de los asistentes a su llegada, que, en lugar de recibirlo con honores, le han pitado y abucheado entre gritos de "dimisión".

"Pedro Sánchez, a prisión"; "Sánchez corrupto"; o "sinvergüenza" han sido algunos de los cánticos que se han escuchado a las puertas de la sede de la delegación de Gobierno de Pilar Bernabé a la llegada del líder de los socialistas, que ha sido acompañado de un fuerte despliegue policial.

Sánchez es pitado al llegar a Valencia siete meses después de su huida de Paiporta: 🗣️ "Sánchez a prisión" 🗣️ "Mazón dimisión" pic.twitter.com/qLbzSp81Xl — Libertad Digital (@libertaddigital) May 22, 2025

Así, un grupo de personas han posado con carteles en los que se leían reproches a Sánchez. En concreto, uno de ellos recriminaba la tardanza en desplegar el Ejército en la comunidad tras la DANA mientras que el Ejecutivo tiene otras prioridades: "Quitar una lona, 12 horas —en referencia a la lona que ha sido retirada frente al Congreso que lo acusaba de ser corrupto—. Ejército en Paiporta, 5 días".

Otro de los carteles explicaba que, en su comunidad de vecinos, llevan "siete meses sin ascensor" y que "el consorcio no paga". De la misma forma, se han escuchado reproches al jefe del Ejecutivo como :"Nos has abandonado, has traicionado al pueblo valenciano", o "por cuatro votos te has vendido". Así se ha saldado la primera imagen de Sánchez en Valencia después de cuatro meses sin pisar la capital valenciana y tras siete meses sin desplazarse al territorio afectado —ya que Valencia capital apenas fue afectada por el temporal—.