La Comunidad Valenciana envía 134 efectivos para frenar los incendios en Castilla y León

La Comunidad Valenciana ha puesto en marcha un operativo que se ha desplazado hasta León para extinguir los incendios que están sufriendo los diferentes municipios leoneses desde hace varios días. Desde la Conselleria de Emergencias e Interior, dirigida por Juan Carlos Valderrama, se ha movilizado un dispositivo de extinción de incendios que incluye 134 bomberos, 13 autobombas y 5 nodrizas.

Para ello, el gobierno valenciano, dirigido por Carlos Mazón, mantuvo una reunión el lunes 18 de agosto con los tres consorcios provinciales, los bomberos forestales de la Generalitat y con el personal de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciaba esta ayuda a la autonomía de Castilla y León en la que destacaba la "cooperación" y la "solidaridad" con una "provincia hermana" como es León.

🔴Se prepara para salir hacia el #IFLeón un contingente de ayuda de la Comunitat Valenciana para colaborar en la lucha contra el fuego. La cooperación y la solidaridad con la provincia hermana de León es hoy un obligación que atendemos con orgullo. 👩‍🚒 Enviamos 134 personas, 13… — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) August 18, 2025

La ayuda de Valencia con recuerdo a la DANA

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también recordó que esta ayuda que presta la Comunidad Valenciana, y por ende, la ciudad de Valencia, es un gesto de unión en recuerdo de la devastadora DANA del 29 de octubre que asoló decenas de municipios de la capital del Túria: "Hace unos meses España estuvo de nuestro lado, hoy Valencia está con vosotros".

Desde el @AjuntamentVLC, en coordinación con @GVAEmergencias, ponemos medios a disposición ante la situación de emergencia que está viviendo nuestro país. 2 autobombas de 6.500 y 11.000 litros, 2 vehículos ligeros de @bomberosvlc y personal del cuerpo se incorporarán a las… — María José Catalá (@mjosecatala) August 18, 2025

Las diferentes provincias valencianas han evaluado la situación de los incendios que está sufriendo León y, concretamente, desde el Ayuntamiento de Valencia se han enviado dos autobombas de 6.500 y 11.000 litros, dos vehículos ligeros y personal de bomberos que ya están realizando las tareas de extinción sobre el terreno, concretamente, en los montes del frente de Palacios de Compludo.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha detallado que la ayuda que está prestando el consistorio se enmarca en el dispositivo que ha puesto en marcha la Generalitat y que la ciudad de Valencia "también ha recibido ayuda de otros ayuntamientos y autonomías cuando la ha necesitado y ahora queremos colaborar solidariamente".

La gestión del Gobierno valenciano con los incendios de León, Galicia y Extremadura

El conseller valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, señaló después de la reunión mantenida junto al president de la Generalitat y las corporaciones ya mencionadas, que la duración del dispositivo enviado a León es "indefinida" y apuntó que el dispositivo irá reponiéndose porque los bomberos "necesitan descansar y tener todas las garantías de seguridad".

Desde Emergencias e Interior se indicó que el pasado sábado también enviaron un dispositivo de ayuda a Galicia y a Extremadura con dos aviones anfibios que continúan operando en la labor de extinción en ambas autonomías.

Valderrama garantizó que el hecho de haber mandado un dispositivo de más de 130 efectivos desde la Comunidad Valenciana no implica que los valencianos estén exentos de la ayuda de los bomberos en caso de que se produzcan incendios en alguna de las tres provincias, como los originados en Castellón y Valencia en las últimas horas.