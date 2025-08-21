La Tomatina contra la DANA: su recaudación servirá para recuperar patrimonio histórico dañado

El valenciano municipio de Buñol donde anualmente se celebra la fiesta internacional de La Tomatina acogerá el próximo miércoles 27 de agosto una de las ediciones más especiales de su historia –se celebra desde 1945— después de que la localidad fuese arrasada por la DANA ocurrida el pasado mes de octubre de 2024. Por ello, el Ayuntamiento buñelense ha planteado la fiesta como una posibilidad de recuperar parte del patrimonio histórico perdido en la riada habilitando puntos de donación en los que los asistentes podrán solidarizarse con el pueblo.

En concreto, el consistorio contará con el apoyo de la Red Mundial de Rutas Inteligentes, Solidarias y Regenerativas y la traveltech Inteligencia Turística para apelar a la solidaridad de los más de 22.000 visitantes que se espera que visiten Buñol la próxima semana para asistir a la tradicional Tomatina, fiesta en la que los asistentes se lanzan toneladas de tomates transportados en camiones sobre la ropa, generalmente blanca.

Con esta recaudación, se pretende restaurar patrimonio histórico del municipio dañado por la riada como el Castillo de Buñol, un Bien de Interés Cultural (BIC) situado en el centro de la población y que quedó gravemente dañado. Otro de los objetivos es recuperar el patrimonio natural perdido por el temporal; así como fomentar elementos culturales del municipio como el cine y la música local, según ha indicado Regenera Buñol en un comunicado.

Una fortaleza del siglo XII

Para ello, participarán asociaciones locales como la Asociación de Amigos del Castillo de Buñol, la Asociación 'Toma a toma por el cine en Buñol', la AMPA del Conservatorio San Rafael, y La Asociación NADIBU, Naturaleza, Didáctica Buñol. Todos, con el principal objetivo principal de restaurar el monumento símbolo de la localidad, si bien también se buscará mejorar el impacto en el legado natural de la zona y fomentar el cine y la música local a través de la plataforma.

El Castillo de Buñol es una fortaleza cristiana de los siglos XI y XII que ha sufrido el deterioro y derrumbamiento de algunos de sus lienzos y muros, lo que amenaza la estabilidad de la fortificación, que ha sido definida por los propulsores de esta iniciativa como "uno de los castillos más importantes de la Comunidad Valenciana".

El primer acto de Regenera Buñol

Esta iniciativa, según han destacado, no solo servirá de facto para contribuir a la restauración del símbolo de la localidad, sino también para visualizar el impacto positivo generado por los visitantes durante el evento. Para ello, se implementará herramientas digitales avanzadas que midan el impacto, siendo recopilados todos estos datos en el observatorio de Impacto Local para hacer seguimiento del proyecto.

La Tomatina será la primera vez que se ponga en práctica es iniciativa, pero no será la única; ya que el consistorio pretende retomar este tipo de búsqueda de financiación para la reconstrucción del municipio en las próximas jornadas Regenera Buñol, que tendrán lugar en octubre del presente año, doce meses después de la tragedia.